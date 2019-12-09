Российский спорт - это яркое отражение всей российской парадигмы жизни. Ничего не хотят добиваться честно. Всегда что-то крали, чтоб добиться результата. Крали чужую историю, чужие достижения, чужие идеи, чужие территории и чужие унитазы. И даже свою мочу, обогащенную мельдонием, пытались выкрасть. Но не удачно. В общем в спорте и в политике Кремль действует одинаково и теперь их нашла очередная награда.

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Хочу поздравить российский спорт с заслуженной наградой от мирового сообщества. Жрите мельдоний, запивайте настойкой боярышника. И расплата за Крым тоже придет. За Украину, Грузию, Молдавию и за все преступления Кремля тоже придется ответить России и тем, кто это делал! Уверен на 100%.

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