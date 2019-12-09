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9 декабря • обновлено в 13:29
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Жрите теперь мельдоний, запивайте настойкой боярышника

3.6т

Российский спорт - это яркое отражение всей российской парадигмы жизни. Ничего не хотят добиваться честно. Всегда что-то крали, чтоб добиться результата. Крали чужую историю, чужие достижения, чужие идеи, чужие территории и чужие унитазы. И даже свою мочу, обогащенную мельдонием, пытались выкрасть. Но не удачно. В общем в спорте и в политике Кремль действует одинаково и теперь их нашла очередная награда.

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Хочу поздравить российский спорт с заслуженной наградой от мирового сообщества. Жрите мельдоний, запивайте настойкой боярышника. И расплата за Крым тоже придет. За Украину, Грузию, Молдавию и за все преступления Кремля тоже придется ответить России и тем, кто это делал! Уверен на 100%.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Россия
Теги
Новости России спорт
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
- ,, я говорил, что мы ... Победим...,, ,,..и мы ... Победили ! россия вперде Ура...,,
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Герасименко Александр
Герасименко Александр
Что, лапти, зачесалось? Вы лучше навоз с лопаты жрите, вам это привычней и допинг-тест на ура пройдете.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Ну наконец-то ! Дерево в ы ср алось ! Це по-украински ! Xоxлы , пока тепленькое - хавать !
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