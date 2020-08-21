Жена Навального написала письмо Путину. Документ

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, который вторые сутки находится в коме, – Юлия обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием о разрешении транспортировки мужчины в Германию.

Соответствующий документ, датированный 21 августа, опубликовала пресс-служба политика на его странице в Twitter. Юлия в обращении отметила, что Навальный находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 города Омска в тяжелом состоянии.

Так, по словами жены оппозиционера, мужчине нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия.

"С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к Вам (Путину. – Ред.) с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", – говорится в документе.

Обращение Юлии Навальной к Путину Twitter/Алексей Навальный

Чуть позже на странице уточнили, что узнали от журналистов, что запрос на вывоз Навального в Кремль не поступил. Это намерены исправить.

Сообщается, что запрос на вывоз Навального в Кремль не поступил Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL:

главного российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить. Политик впал в кому.

В Кремле призвали не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов.

Главный врач больницы в Омске заявил, что Навальный – нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное.

Но пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила, что запрет на перевозку политика означает прямую угрозу его жизни.

В то же время соратник российского оппозиционера, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов заявил, что в организме политика обнаружили смертельный яд.

Основным возможным диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального, который вторые сутки находится в коме, якобы является нарушение обмена веществ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!