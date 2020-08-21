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Жена Навального написала письмо Путину. Документ

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Новости России
5,8 т.
Жена Навального написала письмо Путину

Жена Навального написала письмо Путину.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, который вторые сутки находится в коме, – Юлия обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием о разрешении транспортировки мужчины в Германию.

Соответствующий документ, датированный 21 августа, опубликовала пресс-служба политика на его странице в Twitter. Юлия в обращении отметила, что Навальный находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 города Омска в тяжелом состоянии.

Так, по словами жены оппозиционера, мужчине нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия.

"С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к Вам (Путину. – Ред.) с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", – говорится в документе.

Обращение Юлии Навальной к Путину

Обращение Юлии Навальной к Путину Twitter/Алексей Навальный

Чуть позже на странице уточнили, что узнали от журналистов, что запрос на вывоз Навального в Кремль не поступил. Это намерены исправить.

Сообщается, что запрос на вывоз Навального в Кремль не поступил

Сообщается, что запрос на вывоз Навального в Кремль не поступил Скриншот поста

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РоссияВладимир ПутинАлексей Навальный
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