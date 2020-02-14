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14 февраля • обновлено в 15:12
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"Зажрался!" Россияне жестко прошлись по политике Путина

2.4т
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Россияне жестко прошлись по своему президенту Владимиру Путину, рассказав, что, на их взгляд, он за последние два-три года катастрофически сделал не так.

Мыслями об этом они поделились комментарии "Настоящему времени", при этом СМИ подчеркнуло, что за два года уровень доверия граждан к лидеру страны упал почти вдвое (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по мнению многих, главной ошибкой в политике Путина стала пенсионная реформа.

"Пенсия у меня маленькая! Ну почему не подымут. Все говорят: "Да, маленькая, не прожить!" Вот у меня 10 500 рублей", "Всю жизнь работал, получил 6300 пенсии, представляете? Кому мне сказать "спасибо"?", "Пенсионная реформа! Мне обидно за нашу страну. Я иду и вижу, что бабушка сидит и просит еду, потому что ей просто-напросто не хватает этой пенсии. А некоторые даже не могут дожить до такого возраста!" – призналась россияне.

Россияне раз раскритиковали Путина

Россияне раз раскритиковали Путина

Другие считают, что глава РФ вообще все делает не так.

"Если конкретно брать, то… что он слишком зажрался, грубо говоря", "Все. Остался президентом, он сделал это уже не так", "Абсолютно все не так. Начиная от пенсионной реформы, которую он почему-то поддержал, заканчивая всякими ограничениями интернета и прочим этим всем. Мне это абсолютно не нравится", "Я как ведущий Камчатских новостей тоже рассмеялся после вашего вопроса. Ситуацию в здравоохранении и образовании, наверное, все представляют", "А что сделал так?" – высказались они.

Еще одни подчеркнули, что своей политикой Путин довел людей до нищеты, ведь из-за маленьких зарплат и пенсий им приходится просто выживать. И в таких социальных условиях люди даже не мечтают о том, чтобы выехать куда-то отдохнуть.

"Ну, во-первых, он зарплату не дал людям, которую обещал, и должен был это сделать. Не он, так его (команда), те, кто должны это сделать. Народ стал беднее, злее, ему не хватает на много чего. Выехать мы не можем из страны отдохнуть. Даже наш Крым, который нам обещали, что он будет бесплатный практически, туда путевки стоят больше 30-50 тысяч. Мы таких денег не зарабатываем! Да мы живем: вода течет – и мы по ней так же", – откровенно заявил один мужчина.

При этом были и те, кто говорили, что всем довольны: "Пусть лучше такое, чем непонятно что. Я за Путина, только лишь потому, что не вижу другой альтернативы".

А некоторые просто начали стебаться из президента, затрагивая тему с его пластикой.

"Подтяжку лица. Вообще не так, не по канону!" – пошутила молодая россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рекордно снизился рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину. Согласно опросу, который провел "Левада-центр", доверяют нынешнему хозяину Кремля только 35% россиян.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
опрос Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Настоящее время — русскоязычный телеканал с редакцией в Праге, созданный медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» при участии «Голоса Америки»[1]. Телеканал финансируется с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа[2]. Представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания, запрещено вмешиваться в работу журналистов телеканала. Свою задачу СМИ видит в «продвижении демократических ценностей и институтов»[2]. Официальное круглосуточное вещание начал 7 февраля 2017 года. Доступен на кабельных, спутниковых и цифровых платформах[3]. Чего ещё от этих "про двигателей демократических ценностей" ждать? Сделали выборку как надо!
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фил филька
фил филька
заметили респондент написал достаточно информативно а в ответ от упоротых только хамство. упорыши запомните хамство это не аргумент среди цивилизованных людей. эта хрень прокатывает только с подобными вам
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, мадам, какие наxpeн xoxлы, я ни про каких xoxлов не писала. Знай свое место, yшлeпок нищий
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