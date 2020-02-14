"Зажрался!" Россияне жестко прошлись по политике Путина

Россияне жестко прошлись по своему президенту Владимиру Путину, рассказав, что, на их взгляд, он за последние два-три года катастрофически сделал не так.

Мыслями об этом они поделились комментарии "Настоящему времени", при этом СМИ подчеркнуло, что за два года уровень доверия граждан к лидеру страны упал почти вдвое (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по мнению многих, главной ошибкой в политике Путина стала пенсионная реформа.

"Пенсия у меня маленькая! Ну почему не подымут. Все говорят: "Да, маленькая, не прожить!" Вот у меня 10 500 рублей", "Всю жизнь работал, получил 6300 пенсии, представляете? Кому мне сказать "спасибо"?", "Пенсионная реформа! Мне обидно за нашу страну. Я иду и вижу, что бабушка сидит и просит еду, потому что ей просто-напросто не хватает этой пенсии. А некоторые даже не могут дожить до такого возраста!" – призналась россияне.

Россияне раз раскритиковали Путина

Другие считают, что глава РФ вообще все делает не так.

"Если конкретно брать, то… что он слишком зажрался, грубо говоря", "Все. Остался президентом, он сделал это уже не так", "Абсолютно все не так. Начиная от пенсионной реформы, которую он почему-то поддержал, заканчивая всякими ограничениями интернета и прочим этим всем. Мне это абсолютно не нравится", "Я как ведущий Камчатских новостей тоже рассмеялся после вашего вопроса. Ситуацию в здравоохранении и образовании, наверное, все представляют", "А что сделал так?" – высказались они.

Еще одни подчеркнули, что своей политикой Путин довел людей до нищеты, ведь из-за маленьких зарплат и пенсий им приходится просто выживать. И в таких социальных условиях люди даже не мечтают о том, чтобы выехать куда-то отдохнуть.

"Ну, во-первых, он зарплату не дал людям, которую обещал, и должен был это сделать. Не он, так его (команда), те, кто должны это сделать. Народ стал беднее, злее, ему не хватает на много чего. Выехать мы не можем из страны отдохнуть. Даже наш Крым, который нам обещали, что он будет бесплатный практически, туда путевки стоят больше 30-50 тысяч. Мы таких денег не зарабатываем! Да мы живем: вода течет – и мы по ней так же", – откровенно заявил один мужчина.

При этом были и те, кто говорили, что всем довольны: "Пусть лучше такое, чем непонятно что. Я за Путина, только лишь потому, что не вижу другой альтернативы".

А некоторые просто начали стебаться из президента, затрагивая тему с его пластикой.

"Подтяжку лица. Вообще не так, не по канону!" – пошутила молодая россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рекордно снизился рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину. Согласно опросу, который провел "Левада-центр", доверяют нынешнему хозяину Кремля только 35% россиян.

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