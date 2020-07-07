Завербовала чешская разведка: адвокат уточнил, в чем именно подозревают Сафронова

Сафронов якобы был завербован в 2012 году. Фото euronews.com.

Журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он якобы передал секретные данные чешской разведке.

Об этом рассказал адвокат "Команды 29" Иван Павлов, передает "Медуза".

Следствие полагает, что Сафронов был завербован еще в 2012 году, а данные он передал в 2017-м через интернет. Речь идет о сведениях по поводу военного сотрудничества России с ближневосточной и африканской странами.

При этом спецслужба Чехии якобы действовала под руководством США.

ТАСС со ссылкой на материалы дела отмечает, что Сафронов совершил преступление из корыстных мотивов. Также отмечается, что следствие уже провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения гостайны.

Адвокат в свою очередь обратил внимание, что дело было возбуждено 6 июля, но уже сейчас содержит целых семь томов, которые прошиты и пронумерованы.

"Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили", – пояснил он журналистам.

При этом Сафронов заявил, что дело против него связано с журналистской деятельностью. Он отрицает свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. Обвинения ему планируют выдвинуть 13 июля.

Перед избранием меры пресечения проходили одиночные пикеты в его защиту, силовики задержали нескольких журналистов и представителей неправительственных организаций.