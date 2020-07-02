Западные средства массовой информации в четверг, 2 июля, отреагировали на голосование за поправки в Конституцию России.

Многие опубликовали бурную реакцию на "обнуление" президента Владимира Путина. СМИ назвали результаты ожидаемыми, а также отметили то, что шокировало наблюдателей, пишет.

"Скрытое соперничество может стать явным"

В американской Washington Post пишут о возможных причинах, которые подтолкнули Путина "обнулить" свои президентские сроки. Стабильность в путинской России зависит от окружающих президента людей, которые верят, что он будет править еще очень долго, отмечает издание.

"Путин сидит на "пирамиде" власти, состоящей из множества конкурирующих закулисных влиятельных групп. Каждая из них связана с каким-нибудь политическим покровителем через личные связи. Это стало нормой для государственных органов, неправительственных организаций и политических партий.

Пока верхушка этих групп уверена, что Путин останется у власти надолго, они сдерживают свое политическое и экономическое соперничество друг с другом и позволяют Путину решать свои конфликты.

Но как только они заподозрят, что он уходит, ситуация резко поменяется. Скрытое соперничество может стать явным, когда самые амбициозные приближенные президента попытаются сформировать послепутинское будущее", – пишет газета.

"Даже самые циничные наблюдатели в шоке"

Британская Independent считает, что никто не сомневался в результате голосования по конституционной реформе Владимира Путина, которая позволит ему править до 2036 года

"Но решение Центризбиркома России опубликовать "предварительные" результаты за пять часов до закрытия избирательных участков стало новшеством, которое шокировало даже самых циничных наблюдателей.

Первоначальный прогноз о 73% в пользу поправок в целом соответствовал результатам экзит-поллов, опубликованных до окончания голосования ФОМ и ВЦИОМ. Они прогнозировали 70% и 76% соответственно.

Конституционный плебисцит стал необычным для России, поскольку голосование проводилось в течение семи дней во время пандемии коронавируса.

Российское руководство заявило, что недельное голосование было необходимо для обеспечения безопасности, однако оппоненты действующей власти считают, что растянув голосование на целую неделю, власти попытались повысить явку", – отмечает издание.

"Кремль опасался усиления общественного недовольства"

По мнению аналитиков газеты Financial Times, Кремль опасался усиления общественного недовольства Путиным, которое начало расти еще до пандемии из-за отсутствия улучшений уровня жизни. При этом ухудшению отношения могли поспособствовать его действия в борьбе с распространением коронавируса.

Из-за неубедительных действий властей во время пандемии и скромной помощи частным компаниям, многие из которых были вынуждены закрыться во время карантина, рейтинг одобрения президента упал.

Как сообщает FT, неофициальные экзит-поллы, которые проводили оппозиционные группы, показали, что избиратели в Москве с небольшим перевесом отвергли изменения, а большинство жителей Санкт-Петербурга и вовсе отказались от них. Отмечается, что эти два крупнейших города России являются оплотом антипутинских настроений.

"В прошлом он открыто отрицал, что готовится к чем-либо подобному. Понятно, что он пересекает красную черту, которую он раньше не решался пересекать. За этой красной чертой находится вакуум легитимности, и Путину необходимо всенародное голосование, чтобы подтвердить легитимность этого беспрецедентного, даже по российским меркам, шага", – цитирует издание эксперта Московского центра Карнеги Александр Баунов.

ЕС отказался признать голосование в Крыму

Европейский Союз не признает "голосование" за изменения в Конституцию Российской Федерации на оккупированных украинских территориях.

Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано сообщил информагентству "Интерфакс-Украина". По его словам, ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины”, – сказал политик.

Также, по его мнению, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые временно не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в голосованиях, организованных Российской Федерацией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина.