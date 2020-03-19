Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "провокацией" марш на аннексированный Россией Крым, который должен состоятся 3 мая.

Об этом она заявила на брифинге 19 марта, призвав Киев отказаться от этих планов, передает РИА Новости.

Крымские татары намерены массово пересечь границу через пункт пропуска "Чонгар" ГПСУ

"Сейчас готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", – сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров анонсировал, что 2 мая крымские татары массово пересекут административную границу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар".

По его словам, этот "Марш достоинства в Крым" будет акцией ненасильственного сопротивления, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы.

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