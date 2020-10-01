Захарову высмеяли за снимок с губами "уточкой" и устрашающим взглядом. Фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нарвалась на критику сети из-за своего нового фото.

В четверг, 1 октября, россиянка опубликовала в Facebook снимок, сделанный, вероятно, в салоне авто. В кадр, сделанный при довольно плохом освещении, попало лишь лицо политика.

Захарова рассказала, что едет на 42-й Московский международный кинофестиваль (проходит 1-8 октября) "с почетной миссией".

Женщина позировала, поджав губы "уточкой" и выпучив глаза. Для мероприятия она сделала яркий макияж и начес.

Пользователи социальной сети пошутили над фотографией, назвав ее неудачной. Один из комментаторов указал на странное выражение лица женщины, пошутив, что Захарова едет с миссией "пугать" посетителей фестиваля.

"А должна [ехать] в следственный изолятор, по уголовному делу", "Ну не все фото нужно публиковать", "Мария, у вас опять лицо перекосило. От постоянного вранья, наверное", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".