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Зачем Путину Крым и Донбасс: раскрылся хитрый умысел

1.1тЧитать материал на украинском

Смысл аннексии Крыма и оккупации части Донбасса для России состоит в том, чтобы, таким образом, закрыть Украине перспективу членства в НАТО.

Такое мнение высказал российский писатель Дмитрий Глуховский в эфире "Эхо Москвы". "Это вас не пустит в НАТО, потому что в НАТО нельзя принимать государства с нерешенными территориальными вопросами по уставу НАТО. Поэтому в этом смысл Приднестровья для нас, в этом смысл Абхазии и Южной Осетии, в этом смысл для нас Крыма, в первую очередь и Донбасса", – пояснил он.

По его словам, Россия создает на территории соседних стран управляемые вооруженные конфликты, которые служат инструментом влияния на нелояльные ей правительства.

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Зачем Путину Крым и Донбасс: раскрылся хитрый умысел

"Если вы не хотите с нами по хорошему, значит, мы сейчас вам устроим гражданскую войну на территории или мы вам устроим непризнанную республику... Разумеется, это прикрывается каждый раз мифологией псевдопатриотической, на самом деле имперско-шовинистической. И под самым благовидным предлогом. Обязательно в очередной раз какая-то полосатая ленточка навешивается на всю эту историю", – заявил Глуховский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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