Забили до смерти: в России зверски расправились с 92-летним пенсионером

Во вторник, 20 августа, в квартире города Малоярославец под Калугой было обнаружено тело 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Игнатьева с телесными повреждениями в области головы и туловища.

По предположениям полиции, убийство было совершено в собственной квартире пожилого мужчины 18 или 19 августа. Об этом сообщает СК Калужской области.

По версии следствия, Игонатьеву было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, по делу назначены необходимые экспертизы.

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"Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими. В армию был призван в январе 1944 года. По январь 1945 года Игнатьев принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером", — рассказали в ведомстве.

В субботу, 24 августа по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Малоярославца. Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на вокзале в Калуге, где он скрывался на протяжении нескольких дней.

Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока что мужчину поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

По информации следствия, подозреваемый является потребителем наркотических средств, преступление совершил с целью хищения денег потерпевшего.

Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Расследование уголовного дела продолжается.

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