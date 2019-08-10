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Юрий Карин
Юрий Карин
Главный редактор Sprotyv.info Все статьи автора

Российские спецслужбы перешли "красную черту"

1.1т

Создается впечатление, что в вопросе российского терроризма, который, как известно, имеет давние, еще советские корни, события приближаются к "точке фокусировки".

Это тот момент, когда многое из тайного становится явным, а наказание – крайне болезненным, причем, наконец-то и для непосредственного руководителя, "дающего отмашку" на очередной теракт чекиста Володю.

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Данная проблема много лет была актуальной для мирового сообщества, а "работа" велась по таким основным направлениям:

- убийства за рубежом - Рейса, Коновальца, Троцкого, неудачная попытка уничтожить маршала Тито, Литвиненко, возможно Березовского, лидеров Ичкерии, а теперь и "дело" Скрипалей;

Отравление Скрипалей

Отравление Скрипалей

Цензор. Нет

- создание диверсионно-разведывательных групп, как из иностранцев, так и из граждан СССР/РФ для минирования или уничтожения объектов инфраструктуры "вероятного противника" таких как нефтепроводы, буровые платформы, мосты, речь шла даже о закладке тактических мин с ядерной начинкой;

- подготовка советскими, а потом российскими спецслужбами "повстанцев" из Никарагуа, Анголы, Намибии, Африканского Национального Конгресса (АНК), Мозамбика, Организации Освобождения Палестины, Сирии, Северного Кавказа, Украины и других стран. Такие центры спецподготовки функционировали в Солнечногорске, Сходне, Перевальном (вблизи Симферополя), Марах, Кушке, под Краснодаром, а теперь к ним добавилась Ростовская область. Кстати, объёмы такой деятельности впечатляют: речь идет о десятках тысяч выпускников разных национальностей и широчайшей географией, имеющих специальность "разведчик-диверсант". Даже знаменитый "террорист №1" Карлос Шакал учился в Университете Дружбы народов имени Патриса Лумумбы;

- прямая поддержка террористических объединений: японской "Красной армии", итальянских "Красных бригад", немецкой группы Баадера Майнхоффа, Ирландской освободительной армии, групп в Никарагуа, Анголе, Эритрее, Намибии, Колумбии, Венесуэле … Мало ли террористов в мире?

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Но сейчас, российские спецслужбы уже перешли "красную черту", что делает наказание за преступление обязательным. Почему так?

В "деле Скрипалей", как кстати и МН-17 были атакованы и погибли граждане стран "первого мира" жизнь которых в отличие от других – бесценна. Это принципиальная позиция их правительств, в данном случае Великобритании и Нидерландов. Чекист Володя и его соратники просто не поняли, что именно в этом и есть принципиальное расхождение в подходах с более ранними "делами" Литвиненко, Березовского и пр. Ведь тогда речь шла о гражданах России, у властей которой свои оценки стоимости жизни, равняющееся нолю. Возможно, Лондон это и не приемлет, но – в данные вопросы традиционно не вмешивается.

Уже только поэтому расследование дела "Скипалей" спускать на тормозах никто не будет – оно проводится системно, с соблюдением всех процедур и задействованием всех необходимых ресурсов. И, надо отдать должное, довольно оперативно.

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МН17: выстрел из СССР

За прошедшее время были установлены непосредственные исполнители, координатор в Британии, "группа поддержки", маршруты передвижения, использованные документы и множество других доказательств.

Последовательность таких действий предусматривает определение исполнителя (тут понятно - ГРУ ГШ ВС РФ) и "заказчика" преступления, к чему британцы как раз и приступили. Прямо сейчас британская полиция изучает роль президента РФ в атаке "новичком" в Солсбери, причем разведывательные службы этой страны обладают информацией о том, что В.Путин дал непосредственную санкцию на данное нападение...

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Раз уж начали с истории – ею и закончим. Не обладая возможностями британских спецслужб достаточно посмотреть некоторые архивные документы (которые успели рассекретить в 90-е годы) – практически на всех стоит подпись Сталина с резолюцией: расстрелять и ей подобными. В стране, где любое мало-мальски важное решение принимается "первым" лицом говорить о том, что отставной подполковник КГБ-ФСБ Путин был "не в курсе" подготовки и непосредственной "работы" группы, занимавшейся Скрипалями, может только сидящий на твердом окладе за звание и выслугу лет российский пропагандист. Конечно же, чекист Володя знал, конечно же, санкционировал, а с учетом личной "чувствительности" для него темы "предателей" скорее всего еще и активно интересовался ходом ликвидации.

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Как знать, может и найдется когда-нибудь в пыльном архиве резолюция: "Ликвидировать" с подписью В.Путина. Но вот то, что Запад несколько раз давал России возможность "сохранить лицо" это уже случившийся факт. И, не найдя понимания, "тихо звереет" и вводит санкции "Скрипали-1", а теперь уже и "Скрипали-2".

"Нароют заказчика", а они это смогут – будет и третий, и четвертый санкционные пакеты, которые больно ударят по России и путинскому окружению.

Ну а что же сам Путин? Запад непосредственно вряд ли его тронет. Поскольку история России и ее политические традиции показывают, что если окружению "первого" токсичность оного лица будет мешать хорошо жить, то шарфик или табакерка всегда найдутся. И Запад в этом спокоен – в России все сделают сами, без внешнего вмешательства в дела государства….

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Автор
Юрий Карин Юрий Карин
Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Бедный украинский дурачок бредит...:)
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Что не идиот так с Украиной
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Мой хозяин самый крутой!!!!-и автор зачем то одевает камуфляж...
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Это старая фотка. Сейчас там такой свинопотамище.
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