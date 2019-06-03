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Янина Соколова
Янина Соколова
ЖурналистВсе статьи автора

Ну, хоть в чем-то Россия стала сверхдержавой

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Отказываясь выполнять решение морского трибунала ООН, Россия становится самим главным пиратом на планете земля! Ну, хоть в чем-то вы сверхдержава, снимаю свою треуголку!

Вы же понимаете, что теперь любое ваше судно, в любых водах ничем не защищено, кроме адмирала Кузнецова.

У вас теперь в центре Москвы огромная пиратская каравелла. Правда, вместо якоря – мавзолей, который до сих пор тянет вас на дно и не дает сдвинутся с места.

Ваш "летучий держинец", корабль-призрак пятой экономики в мире, под управлением невминямой сухопутной крысы, несется в пучину международной изоляции. Командование этой посудины оставляет легкий бриз недоумения…

… Лавров – он же морской конек, он же морская лошадка, он же грустная пони, он же – рыба-дипломат. Самый страшный пират, но притворяется добрым. Понимает, что пиратство – это плохо, но как рыба-дипломат вынужден молчать и пускать пузыри.

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… Шойгу, он же пикарда "корсар", выглядит грозно. Но в любой момент может пр*срать характер – стойкий, кожугетный. На плечах носит огромные морские звезды, которые купил в магазине сувенирной продукции в Анапе.

Губка Песков квадратные усы. Стер усы об пупок капитана. С тех пор вынужден носить деревянный протез усов. Характер скользкий, из-за чего не раз падал в гальюне.

Крошка Медведев. Дрессированный не боевой дельфин, который чахнет на суше. Характер – ни разу не показывал. Любимое лакомство – школьная пицца с димедролом.

И капитан – самый жадный пират, который променял карту мирового пиратства на чебурек из Евпатории. Характер скверный, не женат.

На этой команде негде черной метке ставить, паруса раздувают санкции.

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Автор
Янина СоколоваЯнина Соколова
Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинСергей ШойгуСергей Лавров
Место
Россия
Теги
РоссияНовости РоссииООН
Источник
Источник:Facebook Яніни Соколової
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