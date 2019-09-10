Дмитрий Киселев в очередной раз наступил на исторические грабли, которые до этого были мотыгой, до того палкой-копалкой, а до этого – палкой.

Вот что он сказал в своем видео:

"Вот города, основанные при русских царях, когда эта территория была в составе России. Сумы – 1965 год, Харьков – 1656 год, Кировоград – 1754 год, Запорожья, как Александровск – 1770 год, Кривой Рог – 1775".

Все-все, Дима, мы твою логику поняли. А теперь давайте поговорим о городах, основанных с благоволения Киевской Руси. Москва, основана в 1147 году великим киевским князем Юрием Долгоруковым. Ярославль, основан в 1010 году великим киевским князем Ярославом Мудрым. Владимир основан в 990-м году великим князем… Догадайтесь каким?

Новости В России раскручивается истерия

Этот список можно продолжать очень долго и вписать даже золотое кольцо.

Вы это зачем говорили? Затем, что все города, основанные русскими царями, принадлежат России? Получается, что все города, основанные киевскими князьями, принадлежат Киевской Руси. Поэтому у меня есть предложение – переименовать Украину в Киевскую Русь. Тогда отпадут все эти ваши: вас не существовало, верните Новороссию, Ленинвассоздал и мы заживем дружно и счастливо, вместе со своим любимым младшем братом.

Стоит ли Украине изменить название на Киевскую Русь, чтобы один сосед с востока ох*ел?

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