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11 сентября • обновлено в 00:19
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Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

Москву основал киевский князь: ответ Дмитрию Киселеву

30.5т

Дмитрий Киселев в очередной раз наступил на исторические грабли, которые до этого были мотыгой, до того палкой-копалкой, а до этого – палкой.

Вот что он сказал в своем видео:

"Вот города, основанные при русских царях, когда эта территория была в составе России. Сумы – 1965 год, Харьков – 1656 год, Кировоград – 1754 год, Запорожья, как Александровск – 1770 год, Кривой Рог – 1775".

Все-все, Дима, мы твою логику поняли. А теперь давайте поговорим о городах, основанных с благоволения Киевской Руси. Москва, основана в 1147 году великим киевским князем Юрием Долгоруковым. Ярославль, основан в 1010 году великим киевским князем Ярославом Мудрым. Владимир основан в 990-м году великим князем… Догадайтесь каким?

Новости
В России раскручивается истерия

Этот список можно продолжать очень долго и вписать даже золотое кольцо.

Вы это зачем говорили? Затем, что все города, основанные русскими царями, принадлежат России? Получается, что все города, основанные киевскими князьями, принадлежат Киевской Руси. Поэтому у меня есть предложение – переименовать Украину в Киевскую Русь. Тогда отпадут все эти ваши: вас не существовало, верните Новороссию, Ленинвассоздал и мы заживем дружно и счастливо, вместе со своим любимым младшем братом.

Стоит ли Украине изменить название на Киевскую Русь, чтобы один сосед с востока ох*ел?

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Киселев
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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Комментарии
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Tr Svit
Tr Svit
Я такой ненависти, злобы и откровенной люти (по-другому даже не знаю как сказать)ещё в своей жизни не видела.Россияне,зачем вам это надо?Давайте ещё до первобытно-общинного строя дойдёт! Что вы хотите доказать?Вас напомнить,что сейчас 21 век? Кто дал вам право решать какому государству быть?Вас натравливают на другой народ целенаправленно и вы как стая бешеных собак нападаете и пытаетесь доказать,что другой народ хуже и вообще ещё жив,благодаря только вам.Ведь вы же все построили и подарили.О,"великие и могучие" "арийцы 21 века!Да вы так можете доказать,что вы -хозяева всего мира и великие благодетели.Так вы захлебнетесь своей ненавистью.Чисто российский подход к истории-выдергивание из истории только то,что выгодно в данный период.У вас нет других дел и забот?А ваш Киселев работал в свое время в Украине,но у вас больше платят...А если,дай Бог,в Украине все наладится,чем ваш киселев будет зарабатывать себе на безбедную жизнь?Просыпается утром,а новостей нет,т.к.все у вас вертится вокруг Украины.Когда же вы оставите нас в покое на любом уровне и историческом в том числе. Та уже ж доказали -вы и только вы.Живите и не отравляйте жизнь другим.
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Mega Death
Mega Death
Tr Svit, Ты откуда вылезло?)) Ты это американцам расскажи))) Сидите тихо и не питюкайте. Ваше дело молчать в сторонке, когда хозяева спорят. Вы решили, что можете , что-то в мире? Наивные селюки))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Это что было? Рак мозга, канабис или просто неуспеваемость в школе? Украины ещё не было, даже окраины России, но Ростово - Суздальский и Киевский князь Юрий Долгорукий уже был украинцем?
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Пушкин Серёга, Ага. Он же на территории Украины умер. Даже сумрачные неандертальцы, блуждающий по леднику и трилобиты ползающие по дну древнего океана уже были украинцами :) Только такой тупой москаль и ольгинский тролль, как ты, может не понимать таких элементарных вещей :)
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
приехал с работы-репетиции, а здесь лепрозорий массово возбудился... море лаптевых водит хороводы в кокошниках, вот только не понимаю, киевляне заказывали скоморохов из кунскамеры-орды? глисты, у вас квартальный отчёт по высерам троллей? или история-скрепа для населения-саранчи, которая умеет лишь убивать-отжимать, а у себя дома жизнь наладить не судьба? 22 млн за чертой бедности, треть домовладений империи имеют сортиры на улице в лютый мороз... порадовал старый маразматик трупицын, переживаю за ШАБАКУ, батайка в схроне? или пугает гейропу своею смешной шляпкой?
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