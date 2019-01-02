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Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось до 11

1.3тЧитать материал на украинском

Российские спасатели извлекли 11 тел при разборе завалов жилого дома Магнитогорска.

Об этом сообщает оперативный штаб регионального МЧС. Ранее сообщалось о девяти погибших. Судьба 30 человек неизвестна.

По словам сотрудника ГУ МЧС по региону, ночью работы по разбору завалов приостанавливались, спасатели убирали нависающие конструкции.

"По данным на 06:00 (киевское время - Ред.) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе 1 ребёнок), 6 – спасены (в том числе 2 ребёнка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Один из спасенных детей, 10-месячный малыш доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии. Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек", - сказано в сообщении.

Магнитогорск

Магнитогорск

Новости
Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил,что будет ежедневно проводить личный прием граждан в связи с обрушением части дома в Магнитогорске.

2 января объявлен днем траура в Челябинской области. В самом городе отменены развлекательные мероприятия.

Магнитогорск

Магнитогорск

МЧС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января из-под завалов достали живого ребенка. 10-месячный малыш пролежал там более суток.

Напомним, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина – взрыв бытового газа.

Позже в том же городе взорвалась и загорелась маршрутка. Погибли трое.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Теги
Новости Россиивзрывытеракт
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Галицький Данило
Галицький Данило
Обозовские шлюхи! Когда кацапы убивают наших ребят в лу-гандоне шлюхи с обоза не удаляют коменты алкашей кацапских, как только об мёртвых кацапах через их рукожопость публикуется статьи, шлюхи с обоза чистят коменты! Ты Зин на глупость нарываешьси! Да шоб все, свыше 30, а это уже точно, стали хорошими кацапами-мёртвыми кацапами! Всей параше такого, в году наступившем!
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