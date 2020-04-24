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24 апреля • обновлено в 13:04
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Вытащил из авто и лупил по голове: в России таксист жестоко избил пассажирку. Видео

1.2т
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В Москве водитель "Яндекс. Такси" избил и вышвырнул пассажирку из машины из-за того, что у нее якобы не считывался цифровой пропуск.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, публикуя соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"По словам пострадавшей, водитель не смог считать ее QR-код, а затем силой вытащил из авто и начал бить кулаками по голове. Она написала заявление в полицию", – говорится в комментарии к ролику.

Вытащил из авто и лупил по голове: в России таксист жестоко избил пассажирку

По данным росСМИ, в результате инцидента пострадала 28-летняя девушка Виктория Даниленко. Она обратилась в больницу с различными ссадинами.

"Проводится проверка", – утверждают в сообщении.

Отметим, что с 15 апреля для проезда на такси в Москве и Московской области нужно предъявить цифровой пропуск. Штраф для таксистов, которые нарушают запрет, составляет 5 тыс. рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Китае начали присваивать гражданам QR-коды в качестве индикатора состояния их здоровья.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Россия Москва
Теги
такси Новости России
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