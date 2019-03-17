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"Выскочка и идиотка": в России девочка нарвалась на проблемы из-за письма Путину

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В селе Томсино Псковской области односельчане затравили 12-летнюю девочку Таисию Перчикову за просьбу к президенту России Владимиру Путину помочь ее маме.

Как сообщает "Медуза", в декабре 2018 года девочка пожаловалась российскому лидеру на тяжелые условия жизни в письме.

Тася рассказала, что мама работает санитаркой в две смены и дежурит в реанимации, но зарплаты не хватает на жизнь. После этого редакция "Радио свобода" выпустила статью про семью. Местные власти пообещали помочь им, но позже администрация Псковской области отказала.

Тася Перчикова

Тася Перчикова

meduza.io

Однако Перчиковым начали присылать пожертвования, а деньги россияне потратили на лекарства, одежду и необходимые вещи. В конце января пропагандисты телеканала "Россия" опубликовали сюжет, где обвинили их в том, что они "подхватили модное движение дауншифтинг", после чего односельчане устроили Тасе и маме травлю.

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Девочку обзывали "идиоткой, выскочкой", перестали с ней дружить и даже обвиняли в кражах. Тасю перевели на дистанционное обучение, а ее мама уволилась с работы и даже начала получать угрозы от местных.

24 февраля Елене позвонили с незнакомого номера и заявили, что "если ты не понимаешь одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха". При чем местные жители в комментарии "Медузе" одобрили травлю семьи.

"Эта Ленка рассказывает журналистам, что получает в больнице за смену 5600 в месяц. Ну и что? Моя жена получает столько же, но что-то нам трактора и ноутбуки в подарок не присылают из-за этого. А у этой хватает наглости просить что-то", — рассказал односельчан.

Еще одна жительница сказала, что лично не знакома с Перчиковыми, но от дочери знает, что "Тася та еще выскочка и проучили ее поделом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер трехлетний мальчик, которому Путин обещал помочь во время пресс-конференции.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Camen Victor
Camen Victor
В кацапздоне все друг другу братья, сестры и шакалы.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Что вы хотите , это роися . Каков поп ,таков и приход .
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bel serg
bel serg
Кацапия в истинном лице.
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