"Вы еще наплачетесь!" Всплыл тайный разговор с Путиным: в сети скандал

Российский политтехнолог Игорь Малашенко, которого нашли в феврале мертвым в Испании, перед избранием Владимира Путина президентом России предупредил окружение его предшественника Бориса Ельцина об опасности.

Соответствующей историей поделился российский журналист и ведущий Евгений Киселев в программе "С чего начинался Путин" для "Радио Свобода".

Так, по его словам, Путин удачно прошел "кастинг, понравившись советнику Ельцина Валентину Юмашеву, а также его супруге – дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. Однако они все же решили спросить мнение Малашенко.

"На даче у Петра Авена был некий ужин, в ходе которого Малашенко часа два или три общался с Путиным, а потом сказал Валентину Борисовичу: "Валя, ты ошибаешься. Это человек абсолютно пустой, это человек, который до мозга костей кагэбэшник, вы с ним еще наплачетесь. Мне ваше решение не нравится", – поделился Киселев.

Путин и Малашенко

При этом, журналист заверил, что конфликт с Путиным стоил Малашенко разрыва отношений с четой Юмашевых, который вылился в противостоянии между "НТВ" и Кремлем.

На откровение Киселева, которым поделилась в Facebook журналистка Мария Снеговая, отреагировал сам Юмашев. "Это полное вранье. Никогда такого разговора с Игорем Малашенко не было",– заверил он.

Юмашеву ответила вдова Малашенко Божена Рынска. "Валя, извини меня ради Бога, я очень тебя уважаю, ты был хорошим другом Игорю, но мне Игорь лично говорил, что он такое сказал. Звучало это так: "Я ему сказал, что Путин – типичный кгбшник, клейма негде ставить, мы его поддерживать не будем". Игорь вообще сказочником не был", – рассказала она.

Однако по словам Рынской, Юмашев не был в курсе, потому что Малашенко раскрыл сущность Путина в разговоре не с ним, а с банкиром Авеном. Бывший советник Ельцина в свою очередь открестился от слов Рынской и закончил дискуссию, настаивая, что на тот момент уже не общался с Малашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малашенко описывал Путина как человека, зацикленного на контроле.

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