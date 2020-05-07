СТАЛИН И ВОЙНА, пять преступлений.
Май у нас регулярно сопровождает обострение победобесия, когда о безмерных испытаниях, выпавших на долю народа говорят все меньше, а попыток представить диктатора и палача России "отцом победы" становится все больше. Задача независимых исследователей – разрушить мифы и помочь всем нам вступить в память…
Как и почему Сталин развязал войну. Захватив власть, большевики выдвинули лозунг "мировой революции". Но, неоднократно организовав и провалив "революции" в Германии, Польше, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Турции и т.д., они осознали, что ждать большевизацию Европы бесполезно. Добиться своей цели нужно развязав войну и формируя в побежденной стране режим, подобный советскому. Поэтому оставшийся и после 1920 года лозунг "мировой революции" приобрел новый смысл. Большевики стали накапливать силы, чтобы развязать мировую войну.
Другой довод в пользу войны связан еще с одним тезисом совпропаганды. В СССР десятилетиями продолжалась вялотекущая дискуссия "о возможности построение социализма в одной, отдельно взятой стране". За сухой абстрактно-теоретической формулировкой скрывалась острая реальная проблема. Понимая какое невиданное в ХХ веке насилие связано с утверждением и сохранением большевицкой власти, ее вожди опасались, что будут привлечены к ответу, что бороться с ними будет весь свободный мир. Выход, опять-таки, виделся в развязывании большой войны. Большевики, как известно, всегда "боролись за мир", причем за весь!
Шли годы, и к второй половине 30-ых в Европе сложился оптимальный для Кремля расклад сил. Рейх, задавленный Версальским миром, мечтал о реванше и захвате Европы, но не мог этого добиться без союзников… И Сталин, на определенных условиях, взялся ему помочь. Подписанный 23 августа 1939 года секретный протокол отдавал Сталину Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Восточную Польшу и Бессарабию. В тексте протокола прямо говорилось о "территориально-политическом переустройстве" Европы. Через считанные дни после подписания Протокола Гитлер и Сталин развязали ВМВ. Не очень удивляет, что советские вожди 50 лет утверждали - никакого протокола никогда не было. Но в 1989 году его текст был у нас официально опубликован и признан политически неприемлемым и аморальным.
Катастрофа начала войны – особое преступление Сталина. Официальная квазиистория не дает оценку трагедии первого года войны. К июню 41-го численность личного состава РККА, вместе с резервом, существенно превосходила численный состав Вермахта. Перевес Красной армии над армией Рейха в артиллерии, танках, авиации был в 6 – 10 раз. Почти вся эта техника, плюс стратегические склады боеприпасов, размещенные рядом с госграницей были потеряны уже в первые дни войны. Итог многолетнего труда огромного государства был утрачен… В результате неожиданного и хаотичного отступления РККА, под оккупацию попало 70 миллионов советских граждан. К концу 1941 года кадровая армия прекратила существование, 3 миллиона красноармейцев оказалось в плену. Враг продвинулся на многие сотни километров, осадив Ленинград, выйдя на окраины Москвы и Сталинграда. (Ничего подобного не происходило в ПМВ, когда противник на севере не продвинулся дальше Риги, а на южном направлении Русская армия воевала на чужой территории).
Война как провал советской системы. В конце войны Сталин неоднократно признавал – "без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор III Рейха и проиграл бы в этой войне". Чтобы как-то исправить ситуацию, на эвакуированных заводах на ящики к станкам ставили школьникков-подростков, которые работали по 10 часов. Вся страна голодала на карточках (в ПМВ продталоны были введены только с весны 1917 года). О качестве выпускаемой продукции говорит редко приводимый факт – из всех потерь нашей авиации половина – не боевые, т.е. производимые на советских заводах самолеты просто не могли летать. Особая трагедия – до сих пор ненаписанная подлинная история обороны Ленинграда, где по "дороге жизни" доставлялось продовольствие только для части населения. Не пострадали партгосчиновники, персонал военных заводов, нормально снабжалась армия. Кормилось и уцелело 60 тысяч лошадей, а вот 1 миллион простых питерцев умер с голода!...
Экономический провал дополнило идеологическое отступлении, если не сказать – бегство. Отказ от комидеологии Сталин начал уже в первом публичном выступлении. 3 июля 41 года он обратился к "братьям и сестрам", а не к "товарищам коммунистам…", войну назвал третьей Отечественной. Затем Красная Армия вернула воинские звания и погоны Русской армии. Появились ордена Суворова, Кутузова, Хмельницкого, вернулось звание и знак "гвардия". Были созданы Суворовские и Нахимовские училища. Был возвращен статус Русской православной церкви. СССР вступил в антигитлеровскую коалицию демократических государств и распустил Коминтерн. Вместо Интернационала, страна получила национально-патриотический Гимн (правда, Русский Флаг Сталин вернуть побоялся) …
Сталин как лжепатриот. Каждое государство, воевавшее с нацизмом, имело и свои собственные, специфические цели. Американцы отстаивали демократию, Франция боролась за независимость, Польша стремилась сохранить свою идентичность… У сталинского режима, прикрывавшегося лозунгом патриотизма, действительной целью было сохранение той России которую, как писал Ленин, "завоевали большевики". Уже с 1946 года патриотические разговоры стали затихать, страну оглушили новые идеологические процессы над "врагами" – литературными журналами и их авторами, режим восстанавливал тотальный контроль над мыслью. Стало понятно, что у советского народа родина была тоже советской. Победа в войне стала не победой 53 государств антигитлеровской коалиции, а победой советского режима.
Кто-то так и не понял – а в чем проблема? Поясню – "советский социализм" рухнул в 91-ом. А теперь объясните – что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?
Сталин и голодомор 1946 – 47 годов. Вопрос о смысле и целях надломившей Россию войны не мог стать в те годы предметом открытой дискуссии, но фактически он беспокоил любого, кто войну прошел и кто ее пережил. Часть вернувшихся домой фронтовиков была изранена и им хватало сил только на то, чтобы как-то дожить оставшиеся годы и месяцы. Но были и те, кто не просто уцелел, кто сохранил физическое и духовное здоровье. Они наивно убеждали друг друга – врага одолели, значит теперь ненавистные колхозы, ГУЛАГ, НКВД будут распущены… Была и другая часть населения, которая ничего хорошего от Сталина не ждала. Партизанское движение в стране переформировывалось, часть повстанцев продолжала вооруженную борьбу, но теперь не с фашизмом, а со сталинщиной.
Ситуацию достаточно хорошо понимал и стремился контролировать "отец народов". И он нашел настоящий, большевицкий выход из создавшегося положения – недовольных и наивных – в ГУЛАГ, и всех вместе пропустить через искусственно организованный голодомор… В 1946 – 47 году половина страны оказалась на грани выживания! 2 миллиона человек умерли с голода. На время гражданский протест удалось притормозить…
Подытоживая. Тему "Сталин и война" трудно закончить, это и Катынский расстрел, и санционированное Сталиным бегство командующего обороной Севастополя, бросившего в лапы Вермахта 90 тысяч красноармейцев, это и до сих пор не определенное количество погибших – то ли 27 миллионов – по Горбачеву, толи 42 миллиона – ГосДума, февраль 2017… (Напомню, что в ПМВ мы потеряли убитыми 700 тысяч человек). Закончу словами двух великих фронтовиков, рассказавших нам правду о войне. Виктор Петрович Астафьев назвал Сталина "браконьером русского народа". В День Победы он призывал власть становиться на колени и просить у своего народа прощение за бездарно "выигранную" войну.
Фронтовик Николай Николаевич Никулин в мемуарах "Воспоминания о войне" писал – если бы все командиры дивизий, армий, фронтов оказались немецкими агентами, и они не причинили бы столько вреда, сколько принесли красные командиры!
Место Сталина – в черной книге преступлений против нашего народа.
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