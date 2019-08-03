"Всех победит!" Рэперы Face и Noize MC высказались о зверствах в Москве

Популярные российские рэп-исполнители Face (Иван Дремин) и Noize MC (Иван Алексеев) осудили избиение людей на протестах в Москве.

Так, Дремин в ходе концерта решил озвучить свою позицию относительно массовых задержаний: "Я всегда буду за людей, поэтому выступление посвящаю тем событиям, которые проходят в Москве. Народ все равно всех победит".

В свою очередь Алексеев и вовсе записал отдельный трэк, который посвятил "космонавтам в камуфляжных скафандрах" со щитами, которые дубинкой "бьют гуманоидов".

Артист назвал силовиков, бьющих россиян, "шестеренкой системы", которые "катаются в масле, как сыр".

Продолжаем обучение сидению на двух стульях:



Получай дубинкой на Пушкинской и Трубной, ломай себе жизнь и здоровье! А Фейс пока выскажет активную гражданскую позицию и за нашу и вашу свободу заработает на фесте



И ведь не екает ничего у них pic.twitter.com/WHArZKQhye — Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение для в Москве силовики задержали более 800 протестующих. Многих из них они зверски избивали, в том числе журналистов, подростков и случайных подростков.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.