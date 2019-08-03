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"Всех победит!" Рэперы Face и Noize MC высказались о зверствах в Москве

1.6т Читать материал на украинском

Популярные российские рэп-исполнители Face (Иван Дремин) и Noize MC (Иван Алексеев) осудили избиение людей на протестах в Москве.

Так, Дремин в ходе концерта решил озвучить свою позицию относительно массовых задержаний: "Я всегда буду за людей, поэтому выступление посвящаю тем событиям, которые проходят в Москве. Народ все равно всех победит".

В свою очередь Алексеев и вовсе записал отдельный трэк, который посвятил "космонавтам в камуфляжных скафандрах" со щитами, которые дубинкой "бьют гуманоидов".

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Артист назвал силовиков, бьющих россиян, "шестеренкой системы", которые "катаются в масле, как сыр".

Как вам куплет на фиток с @rap_anacondaz? Лёха в детском саду мечтал стать космонавтом В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, Дубинкой — и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Леопольда: Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник, Но это наёбка — и только. Лёха подрос. У Лёхи — щетина и бас. Лёха плечист. Лёха рукаст. У Лёхи — приказ, Что на собачий язык переводится: "Фас!" А язык гуманоидов для Лёхи — ин.яз, И всё это значит только одно: Тебе в автозаке — пиздец, маленький пидарас! А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жильё. Уже подрастают щенки. "Да, космонавтика — это моё!" — Думает Лёха, снимая свой шлем после смены. Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый. Катается в масле, как сыр, шестерёнка системы. Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов — Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды? Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут. Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут! Записано в Тамани, 3.08.2019 г. #лёха #космонавтом #workandtravel #мнеспециальноотведённыхместненадо #makesomenoize

Публикация от Иван Алексеев (@noizemc)

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение для в Москве силовики задержали более 800 протестующих. Многих из них они зверски избивали, в том числе журналистов, подростков и случайных подростков.

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Место
Россия Москва
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ну, если сами Великие Артисты поддержали протестующих, то... Правда, артистов этих до сих пор никто не слышал и про них не знал, но хайпанули они зачетно, хоть так прославились
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Тараненко Влад
Тараненко Влад
Mihailova Kristina, это Фейс, которого слушает поголовно вся молодежь России, неизвестный?
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