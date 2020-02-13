"Хотел подмять Лукашенко": в России раскрыли хитрый план Путина по удержанию во власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от предложения лидера РФ Владимира Путина создать совместное союзное государство, поэтому ему пришлось запустить внесения изменений в Конституцию, чтобы остаться в Кремле после 2024 года.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, теперь у Путина есть два варианта: перейти в статус более уполномоченного премьера или же возглавить Госсовет, который будет принимать все решения в российской политике.

"Путин действительно хотел подмять под себя Беларусь, объявить о создании новой Конституции, парламента и президента, но фамилия его старая. Но Лукашенко не прогибается и, видно, уже не прогнется. Другие варианты, типа присоединить Казахстан, тянут за собой много издержек. Поэтому на первое место вышли сценарии перейти в статус премьера — более полномочного, чем президент, или создать новую структуру, которая будет возвышаться над всеми действующими, и при этом не быть избираемым президентом", – допустил Орешкин.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Известия

При этом, по его словам, Путин не закрывает ни одни из вышеописанных сценариев, руки для дальнейших движений у него все еще развязаны.

"Судя по последним изменениям в Конституцию, Кремль нацелен на создание новой структуры, которая будет возвышаться над президентом, премьером и парламентом. Это Государственный совет. Он будет определять основные направления внутренней и внешней политики. До сего момента ими занимался президент, но у Госсовета статус будет выше. Вся власть в России переходит, грубо говоря, в руки Госсовета", – заверил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Леонида Радзиховского, Владимир Путин больше не будет баллотироваться на президентских выборах и может уйти со своего поста раньше 2024 года.

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