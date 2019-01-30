''Воссоединить русских'': в Москве заявили об оккупации новых стран

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости "узаконить" оккупацию территорий соседних государств.

"Мы подготовим поправки в Конституцию России, чтобы предусмотреть возможность вступления в состав России других государств. В Конституции (Основном законе) ФРГ такая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 г., чтобы объединиться с Западной Германией. Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено?" — написал депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, нужно "помочь вернуться не только территориям, но и людям", уточнив в законодательстве полномочия миграционной службы.

"У нас это ведомство воспринимается чуть ли не как репрессивный орган, а он должен звать-звать, привлекать русских в Россию. Ведь миллионы уехали и жалеют об этом, миллионы стали иностранцами в 1992 году и мечтают вернуться на родину. Мы должны помочь им, помочь воссоединиться русскому народу", — написал политик.

Владимир Жириновский novorosinform.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.

Также он мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.