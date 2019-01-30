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''Воссоединить русских'': в Москве заявили об оккупации новых стран

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости "узаконить" оккупацию территорий соседних государств.

"Мы подготовим поправки в Конституцию России, чтобы предусмотреть возможность вступления в состав России других государств. В Конституции (Основном законе) ФРГ такая статья была, и ГДР воспользовалась ею в 1990 г., чтобы объединиться с Западной Германией. Кто же к нам придет, если нашим законом это не предусмотрено?" — написал депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, нужно "помочь вернуться не только территориям, но и людям", уточнив в законодательстве полномочия миграционной службы.

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"У нас это ведомство воспринимается чуть ли не как репрессивный орган, а он должен звать-звать, привлекать русских в Россию. Ведь миллионы уехали и жалеют об этом, миллионы стали иностранцами в 1992 году и мечтают вернуться на родину. Мы должны помочь им, помочь воссоединиться русскому народу", — написал политик.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

novorosinform.org

''Воссоединить русских'': в Москве заявили об оккупации новых стран

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.

Также он мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бор Тарас
Бор Тарас
Вот забавные животные эти кацапездолы.Территории своей немеряно.Множество заброшенных деревень,в том числе и в черноземье.А им всё территорий мало.Хочется в Россию -- чемодан,вокзал.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия страна Катастрофа и Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее!
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