Вокруг загадочной гибели туристов на перевале Дятлова разгорелся скандал

Санкт-Петербургский суд постановил сжечь тираж документальной книги Анны Охременко "Уральская Голгофа, или Госзаказ на ликвидацию", в которой автор выдвинула свою версию трагедии на перевале Дятлова в России.

По мнению писательницы, приказ об уничтожении людей отдал КГБ лично первый секретарь Свердловского обкома партии Андрей Кириленко, будущий секретарь ЦК КПСС и кандидат в генсеки, пишет utro.ru.

"Заморозить в очередном походе! Без единого выстрела, чтоб комар носа не подточил", – наводятся слова Кириленко в книге.

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Сын Кириленко посчитал книгу оскорбляющей память отца и через суд потребовал признать лживыми утверждения о причастности отца к гибели студентов, расстрелу жителей Новочеркасска, а также данные о его психических расстройствах. Весь тираж книги суд постановил уничтожить. Кроме того, автор должна выплатить ему 50 тысяч рублей компенсации.

Как писал OBOZREVATEL ранее, одна из членов таинственно погибшей группы Игоря Дятлова Людмила Дубинина замерзла насмерть, стоя на коленях. В такой позе ее откопала поисковая группа.

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