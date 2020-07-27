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Водопад в метро и плавающие машины: Москву затопило сильным ливнем. Фото и видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
1,2 т.
Москву затопило сильным ливнем

Москву затопило сильным ливнем.

В понедельник, 27 июля, на севере российской столицы Москвы дождь затопил несколько районов.

Об этом сообщил Центр организации дорожного движения российской столицы. Пользователи в соцсетях поделились кадрами последствий ливня.

Под удар стихии попали автодороги, МЦД и жилые комплексы. Пользователи соцсетей выложили многочисленные ролики из Свиблово, Ростокино и Останкинского района.

Поток воды затопил переход на станцию "Ботанический сад". Напора стихии также не выдержал ЖК "Грин-парк" от компании "ПИК-Комфорт".

Под удар стихии попали автодороги, МЦД и жилые комплексы.

Под удар стихии попали автодороги, МЦД и жилые комплексы. (ЦОДД)

Напора стихии также не выдержал ЖК "Грин-парк"

Напора стихии также не выдержал ЖК "Грин-парк" (ЦОДД)

На севере российской столицы Москвы дождь затопил несколько районов

На севере российской столицы Москвы дождь затопил несколько районов (ЦОДД)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 20 июня из-за сильного ливня затопило проезжую часть нескольких улиц. Больше всего от обильных осадков пострадал юг Москвы.

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