"Киев – русский", – заявил президент России Владимир Путин в новом интервью. И еще раз заметил, что русские и украинцы – "один народ, одна нация".

Путин в очередной раз озвучил миф российской пропаганды о том, что не существует отдельного украинского народа, что украинцы и россияне – один народ. Именно этот миф российской пропаганды является основой для оправдания и легитимации его агрессии против Украины.

Если нет отдельного украинского народа, следовательно, нет смысла в существовании отдельного украинского государства.

Владимир Путин, Александр Лукашенко в Валаамском монастыре Официальный сайт президента РФ

Очевидно, что этот тезис не имеет ничего общего с историей, но Путин часто использует различные исторические мифы для легитимации своих политических шагов. В этом он не уникален – он повторяет Гитлера, Сталина и других тиранов прошлого, ХХ, столетия.

Очевидно, это высказывание – дополнительный аргумент для украинцев рассказывать и своим соотечественникам, и миру правду – трудную, драматическую историческую правду.

Кроме всего прочего, сам Путин, похоже, верит в этот тезис. Собственно, это и будет началом его конца. Он пытается относиться к гражданам Украины как к россиянам, не учитывая очень серьезной, существенной разницы между ними. И из-за этого раз за разом постоянно проигрывает.

Последний пример – попытка подчинения Украины России Виктором Януковичем, которая закончилась Майданом и полным поражением пророссийской политики в Украине.

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Убежден: если Путин еще раз попытается сделать что-то подобное, он снова потерпит поражение.

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