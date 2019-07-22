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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
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Почему Путин все время проигрывает

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"Киев – русский", – заявил президент России Владимир Путин в новом интервью. И еще раз заметил, что русские и украинцы – "один народ, одна нация".

Путин в очередной раз озвучил миф российской пропаганды о том, что не существует отдельного украинского народа, что украинцы и россияне – один народ. Именно этот миф российской пропаганды является основой для оправдания и легитимации его агрессии против Украины.

Если нет отдельного украинского народа, следовательно, нет смысла в существовании отдельного украинского государства.

Владимир Путин, Александр Лукашенко в Валаамском монастыре

Владимир Путин, Александр Лукашенко в Валаамском монастыре

Официальный сайт президента РФ

Очевидно, что этот тезис не имеет ничего общего с историей, но Путин часто использует различные исторические мифы для легитимации своих политических шагов. В этом он не уникален – он повторяет Гитлера, Сталина и других тиранов прошлого, ХХ, столетия.

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Очевидно, это высказывание – дополнительный аргумент для украинцев рассказывать и своим соотечественникам, и миру правду – трудную, драматическую историческую правду.

Кроме всего прочего, сам Путин, похоже, верит в этот тезис. Собственно, это и будет началом его конца. Он пытается относиться к гражданам Украины как к россиянам, не учитывая очень серьезной, существенной разницы между ними. И из-за этого раз за разом постоянно проигрывает.

Последний пример – попытка подчинения Украины России Виктором Януковичем, которая закончилась Майданом и полным поражением пророссийской политики в Украине.

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Убежден: если Путин еще раз попытается сделать что-то подобное, он снова потерпит поражение.

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Автор
Владимир Вятрович Владимир Вятрович
Темы
Эксклюзив российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Киев
Тег
Новости России
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Экономически Украина проиграла, рано или поздно этот проигрыш будет оформлен и политически
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В Сирии Путин выиграл, в Венесуэле выиграл, в Крыму выиграл. На Донбассе по сути тоже. Украинское государство безоговорочно может быть только там, где возник украинский язык. То есть на той части бывшей УССР, которая входила в Речь посполитую. А то, что не входило - русская земля, включенная в Украину кайзеровскими оккупантами. В составе Украины теперь может быть только автономией с особым статусом.
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Spiridonenko Olexandr
Spiridonenko Olexandr
Путлер програє тому, що на нього працює недолуга крадійкувата агентура у вигляді вальцманів, гройсманів, свинарчуків, рабиновичів, бойків, медведчуків....
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