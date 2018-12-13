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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Владимир Владимирович снова всех переиграл... даже своих

2.3т

Любимая рубрика кремлёвских пропагандистов: "Мир устал от Украины".

Европарламент поддержал Украину и принял резолюцию с осуждением строительства газопровода "Северный поток-2" как политического проекта, который представляет угрозу безопасности ЕС и призывает к аннулированию этого проекта. Совсем недавно такую же резолюцию принял Конгресс США.

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А ведь только Газпром уже "вбухал" в проект 2,5 млрд евро. Похоже, очередная многоходовочка удалась. Владимир Владимирович снова всех переиграл... даже своих.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Северный поток-2Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
санкции Северный поток - 2
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Малахов Егор
Малахов Егор
Владушка снова обосралса со своими многоходовочками.....
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