Любимая рубрика кремлёвских пропагандистов: "Мир устал от Украины".
Европарламент поддержал Украину и принял резолюцию с осуждением строительства газопровода "Северный поток-2" как политического проекта, который представляет угрозу безопасности ЕС и призывает к аннулированию этого проекта. Совсем недавно такую же резолюцию принял Конгресс США.
А ведь только Газпром уже "вбухал" в проект 2,5 млрд евро. Похоже, очередная многоходовочка удалась. Владимир Владимирович снова всех переиграл... даже своих.
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