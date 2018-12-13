Любимая рубрика кремлёвских пропагандистов: "Мир устал от Украины".

Европарламент поддержал Украину и принял резолюцию с осуждением строительства газопровода "Северный поток-2" как политического проекта, который представляет угрозу безопасности ЕС и призывает к аннулированию этого проекта. Совсем недавно такую же резолюцию принял Конгресс США.

А ведь только Газпром уже "вбухал" в проект 2,5 млрд евро. Похоже, очередная многоходовочка удалась. Владимир Владимирович снова всех переиграл... даже своих.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.