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"Включился даже Ди Каприо": россияне массово подняли скандал из-за пожаров в Сибири

2.6т Читать материал на украинском

Губернаторы российского федерального округа Сибирь, которая массово охвачена пожарами, Сергей Левченко и Александр Усс, теперь лично отвечают за их ликвидацию, несмотря на свое явное нежелание заниматься проблемой.

Об этом написали ряд массовых российских телеграм-каналов, в частности Незыгарь и Mash. По их словам, политики "серьезно облажались и дальше сидели бы сложа руки, если бы небывалый общественно-медийный хайп, который подняли разные селебрити и народные массы".

Напомним, что петиция с требованием потушить сибирские пожары набрала почти 800 тысяч подписей. Ликвидировать огонь призвал даже голливудский актер Леонардо Ди Каприо, хотя сибирские губернаторы перед тем заявляли, что "гасить огонь бесполезно и даже вредно". Теперь в ряде регионов Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии и Якутии введен режим ЧС, работает авиация.

Пожар в Сибире

Пожар в Сибире

Сплетник

"Ситуация с лесными пожарами в Сибири вышла на какой-то космический уровень. У региональных чиновников не выйдет сидеть сложа руки и делать вид, что все идет по плану. Усс и Левченко облажались, пустив ситуацию с пожарами на самотек. Черт возьми, сам Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами, доложив, что большие выбросы углекислого газа в атмосферу Земли из-за огня влияют на климат всей планеты. Короче, ребята, все серьезно", – написали в Невзыгаре.

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"Вчера самолёт-амфибия Бе-200 начал работать в Республике Саха, сегодня к борьбе с огнём с воздуха присоединились в Красноярском крае. Теперь спасатели сбрасывают воду на горящие леса в Богучанском районе. В общей сложности на это дело уже ушло 27 тонн воды. Почему не запустили авиацию раньше? Оказывается, ребята ждали дождей. Не дождались", – добавили авторы канала Маsh.

Пожар в Сибире

Пожар в Сибире

Скриншот

Пожар в Сибире

Пожар в Сибире

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин спровоцировал скандал из-за пожаров в Сибири, назвав Россию "не сверхдержавой, а загаженной страной".

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Персона
Леонардо ДиКаприо
Место
Россия
Теги
пожар Новости России
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Пилять! Вы Украиной занимайтесь! страна в глубокой ж...пе! А им пожары в Якутии подавай... Странные вы, ребята украинцы.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Стратусов Додж, А что, собственно, на украинском ресурсе делаете вы? Почему вы не занимаетесь решением проблем в своей стране? Странный вы человек!
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коршун федот
коршун федот
Весь ягель сгорит, шишки стлеют .Чем мокшва зимой питаться будет?
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