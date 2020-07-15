Вирус африканской чумы обнаружили в России.

Вирус африканской чумы свиней зафиксировали в Красночикойском районе Забайкальского края России.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, передает lenta.ru. Отмечается, что вирус могли занести из дикой среды.

"На территории сел Укыр и Менза Красночикойского района 14 июля зафиксирован вирус африканской чумы свиней", – говорится в сообщении.

Теперь в Красночикойском районе вводят карантинные мероприятия.

Африканская чума свиней относится к особо опасным вирусным болезням, хотя и не передается человеку. Этот вирус наносит урон сельскохозяйственной отрасли и не поддается ни лечению, ни вакцинопрофилактике. Распространение вируса можно остановить только введением жестких карантинных мер.

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