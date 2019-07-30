В общем, расклад по России такой:

В Иркутской области ожидается вторая волна паводка. Производится массовая эвакуация населения. Масштабное наводнение ждут и в Амурской области, прогнозы синоптиков неутешительны. Более двух тысяч человек эвакуированы там из зоны бедствия, в восьми районах подтоплено 646 жилых домов...

Лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более 2,6 млн га, большая часть из них находится в удаленной зоне. Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, до Алтая и Хакасии, солнце там зачастую закрыто дымкой. (Данные федеральной службы "Авиалесоохрана")

В это же самое время тысячи здоровых мужиков гоняются по всей Москве за людьми, которые хотят честных выборов, - не денег, не славы, не поблажек, не постов - всего-навсего честных выборов; другие тысячи мужиков этих людей содержат в изоляторах, третьи тысячи мужиков следят за этими людьми в судах и перевозят их с места на место. Мужикам в этом яростном гоне, слежке и перевозке помогают сотни судей московских судов, которые, без сомнения, осудят практически всех 1388 задержанных.

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Идем дальше, к мелким новостям.

В селе Долгодеревенское Челябинской области умер от укуса гадюки местный фермер, заводчик лошадей, - не было лекарства в больнице. Главврач: "Препарат достаточно редкий (сыворотка от яда гадюки в сельской местности), учреждение не может позволить себе закупать." Министр здравоохранения Челябинской области: "За два дня до этого случая сыворотка, которая хранилась в больнице, была списана по сроку годности." Начальник управления организации медпомощи взрослому населению того же министерства: "Заявка на препарат была сделана в день поступления, но поставщик привез чуть позже".

В Москве грандиозным салютом отметили 75-летие освобождения Бреста от фашистов, запустив более двух с половиной тысяч фейерверков, стоимость которых трудно представить.

На сайте apteka.mos сыворотка от яда гадюки стоит от 458 до 579 рублей.

Если выбирать между салютом и жизнью заводчика лошадей, я бы выбрала жизнь.

Если выбирать между помощью людям от стихии и гоном собственных граждан, я выбираю помощь людям.

И именно поэтому я выбираю борьбу за честные выборы.

Надеюсь, вы тоже.

И мы знаем, что делать 3 августа. Грибы подождут.

PS сведения о гадюке, фейерверках, пожарах и наводнении взяты из открытых источников - сообщения Интерфакса и Программы Вести, эфир в 11 часов от 29.07.2019

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