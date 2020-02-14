Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители
Мне кажется, нет, уже не получится. Был еще один вариант объединения России, Украины, Беларуси и Казахстана в 2014 году. Это была историческая мечта Путина, с которой он хотел войти в историю, как Бисмарк. Он хотел стать выдающимся собирателем земель русских. Но с Украиной не получилось и тогда он решил создать единое государство с Лукашенко. Тот перепугался, ведь сам хочет царем быть, пусть и в 10-миллионном государстве. Первый парень на деревне лучше, чем второй или третий в России.
Александр Григорьевич перепугался, побежал в другие места, тут его пригрел Помпео, мол, не волнуйся, вот тебе нефть пробная, мы тебя готовы обеспечить. И вообще, ты хороший парень, если будешь себя правильно вести.
После этого хитрый Лукашенко поехал к Путину, они покатались на лыжах, но так ни к чему и не договорились. Я проезжал Беларусь несколько раз вдоль и поперек, и понял одно, что белорусы совершенно не готовы к союзу с Россией. Им это и не надо, они ментально ближе в Европе. Думаю, как только Лукашенко уйдет, белорусы станут быстрее членами ЕС, чем Украина.
Поэтому Лукашенко прекрасно понимает, он может и согласиться на общее государство, но тогда, как бы народ его не сковырнул. Так что объединения не будет. Лукашенко уже дал возможность людям собраться на площадях и те открыто сказали "мы не хотим в Россию". А он включил дурака, мол, видите, я бы рад с вами, Владимир Владимирович, но народ у меня подымается, что я могу сделать?"
Вариант с Беларусью накрылся, так что Путину нужно что-то придумывать. После первых поправок в Конституцию последует второй этап.
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