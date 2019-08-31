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В Украине может появиться свой Путин: Киселев предупредил об опасности

4.6т Читать материал на украинском

Верховной Раде Украины следует внести изменения в Конституцию, которые сделают невозможным появление в стране "политических наперсточников" на посту главы государства.

"Я бы убрал из текста украинской Конституции формулировку, которая в точности повторяет формулировку, имеющуюся в Конституции Российской Федерации. Что одно лицо не может быть избрано президентом "более чем на два срока подряд", – сказал в блоге OBOZREVATEL журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Я лично знал людей, которые писали текст российской Конституции. И никто из них, закладывая эту формулировку, не предполагал, что появится политический наперсточник в лице Владимира Путина и его окружения, состоящего из таких же политических наперсточников, которые сумеют вывернуть это положение Конституции таким образом, что, оказывается, два срока подряд нельзя, а если не подряд, то можно и три, и четыре", – заметил журналист.

Владимир Путин на совещании с членами правительства

Владимир Путин на совещании с членами правительства

Официальный сайт президента РФ

Как убежден Киселев, в Украине "нужно создавать механизмы защиты от дураков, политических наперсточников". По его мнению, достаточно, чтобы в соответствующей статье Основного Закона "было написано, как в американской Конституции: "не более двух сроков".

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Темы
Эксклюзив Конституционная реформа в Украине
Персоны
Евгений Киселев Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Політичні наперсточники - не дурні, вони соціальні та фінансові хакери, дуже розумні, структуровані та дісціпліновані. Якщо без крімінала - партія, фінансово-промислова група. Якщо з кріміналом - ОЗУ, мафія.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба закрепить право на Майдан и на Народное вече,а так же признать кастрюлю национальным головным убором
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Мирний Панас
Мирний Панас
Вже 73 відсотки довбнів вибрали наперсточника.
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