В Украине может появиться свой Путин: Киселев предупредил об опасности

Верховной Раде Украины следует внести изменения в Конституцию, которые сделают невозможным появление в стране "политических наперсточников" на посту главы государства.

"Я бы убрал из текста украинской Конституции формулировку, которая в точности повторяет формулировку, имеющуюся в Конституции Российской Федерации. Что одно лицо не может быть избрано президентом "более чем на два срока подряд", – сказал в блоге OBOZREVATEL журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Я лично знал людей, которые писали текст российской Конституции. И никто из них, закладывая эту формулировку, не предполагал, что появится политический наперсточник в лице Владимира Путина и его окружения, состоящего из таких же политических наперсточников, которые сумеют вывернуть это положение Конституции таким образом, что, оказывается, два срока подряд нельзя, а если не подряд, то можно и три, и четыре", – заметил журналист.

Владимир Путин на совещании с членами правительства Официальный сайт президента РФ

Как убежден Киселев, в Украине "нужно создавать механизмы защиты от дураков, политических наперсточников". По его мнению, достаточно, чтобы в соответствующей статье Основного Закона "было написано, как в американской Конституции: "не более двух сроков".

Как писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" намерена внести более 400 правок в Конституцию Украины, сообщил представитель президента Украины в парламенте Василий Стефанчук.

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