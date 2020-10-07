В центре Санкт-Петербурга мужчина сжег себя в "подарок Путину" – СМИ. Видео 21+

В центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте мужчина с плакатом на груди пытался совершить акт самосожжения.

Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, 70-летний Борис Александров поджёг себя на многолюдной площади у ТЦ. На видео с камер наблюдения, которое распространили Telegram-каналы, видно, что прохожие, ставшие очевидцами инцидента, даже не пытались помочь человеку, а некоторые снимали происходящее на телефоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Медикам удалось его спасти, с ожогами 45% тела мужчину увезли в больницу им. Джанелидзе.

Как сообщила Фонтанка, мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, с офисом на Лиговском проспекте, в километре от места ЧП.

Как сообщило издание Мегаполис, по словам свидетелей, мужчина сделал это якобы в знак протеста – перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.

Информацию о попытке самосожжения подтвердили в региональном управлении МЧС.

Около 16:50 в службу спасения поступила информация от дома 30 по Лиговскому проспекту о мужчине, охваченного огнем.

"По прибытии обнаружен мужчина без сознания с обгоревшими элементами тела", – заявили в МЧС.

Острожно! Видео 21+

Как сообщал OBOZREVATEL, главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, от полученных ожогов она скончалась на месте.