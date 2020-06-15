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В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими: появилось фото нападавшего

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Новости России
5,7 т.
В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

На Ленинградском проспекте в Москве 15 июня произошла перестрелка между сотрудниками ГИБДД и таксистом. По предварительным данным пострадали три человека.

По оперативной информации ранены двое полицейских (они находятся в тяжелом состоянии в больнице), и сам водитель такси, который якобы открыл стрельбу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Как сообщает Telegram канал LIFE SHOT, по одной из версий, стрельба произошла после того, как правоохранители остановили таксиста для проверки документов. Его задержали, а затем госпитализировали.

Издание ТАСС уточнило, что обстрелявший полицейских в момент происшествия был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

РенТВ назвало имя таксиста. Это 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Пока неизвестно, почему он открыл стрельбу. Также обнародовано его фото.

Появилось фото таксиста, который открыл стрельбу по сотрудникам ГАИ

Появилось фото таксиста, который открыл стрельбу по сотрудникам ГАИ

Место перестрелки между таксистом и ГАИшниками в Москве

Место перестрелки между таксистом и ГАИшниками в Москве

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

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РоссияМосква
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  1. /Новости России