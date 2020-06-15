В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими: появилось фото нападавшего

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

На Ленинградском проспекте в Москве 15 июня произошла перестрелка между сотрудниками ГИБДД и таксистом. По предварительным данным пострадали три человека.

По оперативной информации ранены двое полицейских (они находятся в тяжелом состоянии в больнице), и сам водитель такси, который якобы открыл стрельбу (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Как сообщает Telegram канал LIFE SHOT, по одной из версий, стрельба произошла после того, как правоохранители остановили таксиста для проверки документов. Его задержали, а затем госпитализировали.

Издание ТАСС уточнило, что обстрелявший полицейских в момент происшествия был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

РенТВ назвало имя таксиста. Это 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Пока неизвестно, почему он открыл стрельбу. Также обнародовано его фото.

Появилось фото таксиста, который открыл стрельбу по сотрудникам ГАИ

Место перестрелки между таксистом и ГАИшниками в Москве

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

В Москве произошла перестрелка между таксистом и полицейскими

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неизвестные взорвали отделение "Приватбанка".