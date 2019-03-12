"В Советский Союз хочу!" В России девочка устроила истерику из-за "вкусной колбасы и мороженого". Видеофакт

В России маленькая девочка устроила истерику, требуя вернуть СССР.

На видео, размещенном в соцсетях, ребенок плачет и повторяет, что тогда "было все настоящее".

"- Чего ты плачешь, можешь сказать? – В Советский Союз хочу! – А почему? – Там весело, там хорошо, там колбаса вкусная, мороженое, все настоящее, даже песенки!" - разговаривает девочка с мамой.

На вопрос, чем сейчас не доволен ребенок и откуда она знает о прелестях Советского Союза, девочка отвечает: "Сейчас все не настоящее, хочу туда! Вот старички говорят, показывают все оттуда, сделай Советский Союз!"

Девочка хочет в СССР

В комментариях ужасаются силе пропаганды в России.

"Будешь в трусы вату вместо прокладок вставлять, жопу газетами вытирать, за ох**нной колбасой часа три отстоишь в очереди, туфли фирмы "Скороход" носить. Все еще впереди!" "Новое поколение Роиси", "Вот что пропаганда животворящая делает с умами детей!", "Бедный ребенок, ей о будущем думать, а она в прошлое хочет", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России нашли девочку-маугли, которая в 5 лет не умеет разговаривать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.