Отправили на верную смерть: всплыла правда о гибели наемников Путина в Сирии

В России вдова погибшего в Сирии в 2017 году наемника безуспешно пыталась доказать, что его незаконно отправили на войну и так и не получила компенсации от властей.

Об этом идет речь в материале канала "Дождь". 29-летний Валерий Емдюков успел поучаствовать в незаконной аннексии Крыма, за что получил медаль в Кремле, а затем, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, вынужден был ехать в Сирию.

Наталья рассказала, что тело мужа ей очень долго не хотели отдавать. "Конечно, они прикрываются другими какими-то причинами – не было транспорта, еще что-то. Нет, дело вообще не в этом. Он долго не выходил на связь, но я вышла на связь через других людей, которые писали, что он смотрит сериалы, что-то еще. Его не было на связи две недели", – возмутилась женщина, которая так и не смогла узнать, как погиб ее муж.

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Прямо перед поездкой поставили диагноз – артроз голеностопного сустава. "Он хромал. 15 числа не проходили боли, мы обратились к хорошему ортопеду, он подтвердил диагноз, посоветовал сделать операцию. Но муж сказал, что его не отпускают ни на операцию, ни в отпуск – он не сможет избежать командировку. Ему просто сказали – ты едешь. Я не в курсе была до последнего. Он обращался к командованию, но оно отказывало", – поделилась женщина.

В мае 2017-го Валерий отправился в Сирию – и оттуда не вернулся. С момента гибели снайпера прошло два с половиной года, однако его вдова так и не смогла добиться ответов и компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии погибли 4 офицера ФСБ. Минобороны традиционно утаило всю информацию.

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