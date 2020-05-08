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9 мая • обновлено в 00:26
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В сети высмеяли главу Росгвардии за абсурдные ордена

1.6т
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В сети высмеяли главу Росгвардии Виктора Золотова, который носит на кителе 23 абсурдных ордена и медали. Среди них, в частности медали не за заслуги, а в "память о юбилеях городов".

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале "Березовый сок". Это медали "В память 850-летия Москвы", "В память 300-летия Санкт-Петербурга", "200 лет МВД России".

Как отмечает издание "Открытие медиа", по количеству медалей Золотов опереждает даже министра обороны РФ Сергея Шойгу, который носит 14 медалей.

"Не хватает медали "Лучший проходимец!" В сети высмеяли главу Росгвардии за абсурдные ордена

"Эти просто истерика! Даже руководитель Росгвардии и тот ряженный. Ему не хватает награды "Лучший проходимец года", – сказано в сообщении.

Виктор Золотов и Владимир Путин

Виктор Золотов и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин наградил диктатора КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию окончания Второй мировой войны, чем сильно разозлил россиян.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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