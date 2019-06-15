В России жители восстали против ромов: задержаны сотни человек, есть раненые и жертва

Жители села Чемодановка (Пензенская область, РФ) восстали против ромов, которые, по некоторым данным, начали "массово приставать к их дочерям".

После драки более 170 человек доставили в полицию, троих задержали. Об этом стало известно на Telegram-канале НТВ.

Пострадали как минимум пять человек, двоих госпитализировали. Один из них — 34-летний мужчина — получил черепно-мозговую травму и умер 14 июня в больнице, второй остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В России жители восстали против ромов

В региональном СК сообщили, что сначала возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но потом переквалифицировали на "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области https://t.co/ihuqyU8Ra1 pic.twitter.com/YNIG9hiQtx — РИА Новости (@rianru) 15 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России восстали против церкви. Около двух тысяч человек вышли на акцию протеста и снесли забор, который поставили застройщики вокруг сквера.

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