В России захотели испытать на украинцах экспериментальную вакцину от COVID-19
"Российский фонд прямых инвестиций" планирует испытать в Украине комбинацию вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник V".
Как заявил на телеканале "Россия 1" глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его фонд готов передать Украине технологии для производства и применения российской вакцины.
"Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", – сказал он.
РФПИ финансировал разработку вакцины-кандидата "Спутник-V", которая до сих пор не прошла необходимых клинических испытаний.
"Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины – без политики", – добавил Дмитриев.
Что известно о российской вакцине "Спутник V"?
Препарат зарегистрирован в РФ в августе 2020 года.
Прививки в России начали делать с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.
После начала вакцинации россияне заявляли о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.
В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение до проведения полного цикла испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.
Правительства Аргентины и Беларуси позволили использование российского препарата для вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что 30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек" якобы подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ответил, что информация о регистрации "Спутника V" – это только политические заявления и слухи, которые не соответствуют действительности.