В России заговорили о рухнувшем метеорите: появились видео

В сети сообщили о том, что 18 мая в Красноярском крае России якобы упал метеорит, который успели заснять местные жители.

Видео массово начали публиковать в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Очевидцы заявили, что объект был виден в 22:45 по местному времени в небе над городом Канском. На кадрах видно, как нечто крупное, яркое, светящееся зеленоватым светом несется по небу, приближаясь к земле. Потом объект гаснет. Местные жители отметили, что слышали грохот.

В России заговорили о рухнувшем метеорите МК в Красноярске

В других районах Красноярского края также видели светящийся объект, который пронесся вниз. В частности, свидетели отозвались в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах.

Официальных данных об объекте не поступало.

На юге Красноярского края упал метеорит



На запрос "Ъ" в МЧС по Красноярскому краю “Ъ” ответили: "Мы не занимаемся метеоритами". В ведомстве не смогли уточнить, что пролетело над Красноярском.https://t.co/d0s24fuwbL pic.twitter.com/8s8RtabESY — Коммерсантъ (@kommersant) May 19, 2020

Вчера вечером около Канска упал метеорит, местные слышали сильный грохот. Официальной информации по инциденту пока что нет pic.twitter.com/qrfR2NDSs6 — НТВ (@ntvru) May 19, 2020

Метеорит упал в Красноярском крае pic.twitter.com/2dXj4ktcK0 — Pocket TV (@Pocket_TV_RU) May 19, 2020

Метеорит упал в Красноярском крае pic.twitter.com/2dXj4ktcK0 — Pocket TV (@Pocket_TV_RU) May 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над северо-востоком Италии, а также над Хорватией и Словенией заметили падение метеорита.

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