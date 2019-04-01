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В России загорелся крупный завод: первые фото и видео ЧП

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В понедельник, 1 апреля, в российском городе Калининград в заброшенном здании завода "Цепрусс" начался пожар.

Пожар начался около 19:30 (18:30 по Киеву) и буквально за полчаса пламя охватило все здание, передает "KGD.ru".

Сообщается, что огонь поднялся высоко над зданием бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Огонь и черный дым видны за несколько километров, из разных частей города. Площадь возгорания составляет порядка 300 квадратных метров. Изначально пожар возник рядом со зданием, но потом перекинулся на неэксплуатируемый объект.

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На месте происшествия работали 50 человек пожарных и 10 единиц техники. На данный момент площадь возгорания и наличие пострадавших уточняется.

Отмечается, что пожары на заброшенной территории "Цепрусса" происходят регулярно. В 2014 году произошел сильный пожар в бывшем складском здании на берегу Преголи. Сотрудники МЧС тушили огонь в течение нескольких часов и предотвратили взрыв нескольких газовых и кислородных баллонов.

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Пожар в Калининграде

Пожар в Калининграде

kgd.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Краснодаре вспыхнул крупный пожар на территории мебельного центра.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияКалининград
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