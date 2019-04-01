В России загорелся крупный завод: первые фото и видео ЧП

В понедельник, 1 апреля, в российском городе Калининград в заброшенном здании завода "Цепрусс" начался пожар.

Пожар начался около 19:30 (18:30 по Киеву) и буквально за полчаса пламя охватило все здание, передает "KGD.ru".

Сообщается, что огонь поднялся высоко над зданием бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Огонь и черный дым видны за несколько километров, из разных частей города. Площадь возгорания составляет порядка 300 квадратных метров. Изначально пожар возник рядом со зданием, но потом перекинулся на неэксплуатируемый объект.

На месте происшествия работали 50 человек пожарных и 10 единиц техники. На данный момент площадь возгорания и наличие пострадавших уточняется.

Отмечается, что пожары на заброшенной территории "Цепрусса" происходят регулярно. В 2014 году произошел сильный пожар в бывшем складском здании на берегу Преголи. Сотрудники МЧС тушили огонь в течение нескольких часов и предотвратили взрыв нескольких газовых и кислородных баллонов.

Пожар в Калининграде kgd.ru

Пожар в Калининграде kgd.ru

Пожар в Калининграде kgd.ru

Пожар в Калининграде kgd.ru

Пожар в Калининграде kgd.ru

Пожар в Калининграде kgd.ru

Пожар в Калининграде kgd.ru

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