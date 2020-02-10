В России взорвалась колбаса: фото опасного продукта

Жительница Тульской области России рассказала, что у нее "взорвалась" купленная в местном супермаркете колбаса.

Об этом она сообщила в запрещенной в Украине социальной сети. Елена из Хомякова (Зареченский округ) написала, что совершила покупку вечером 8 февраля в супермаркете недалеко от дома.

"Купила варёной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!" – возмутилась россиянка.

Купленная россиянкой колбаса "взорвалась" Pinterest

"Взорвавшаяся" колбаса Лента.ру

Срок годности, по ее словам, был в норме. Его 60 суток истекали только 14 февраля. Женщина добавила, что ее зять отважился попробовать маленький кусочек колбасы. На вкус она оказалась неприятной.

"Просто на производстве переложили фосфата, он вступил в реакцию с крахмалом и выделил много газа", – сказано в сообщении на Twitter-странице "Ленты.ру".

"Взорвавшаяся" колбаса Лента.ру

"Взорвавшаяся" колбаса Лента.ру

Взрыв вареной колбасы изумил тулячку. Продукт купили в супермаркете, хотели нарезать на завтрак, но колбаса предпочла совершить самоподрыв. Просто на производстве переложили фосфата, он вступил в реакцию с крахмалом и выделил много газа pic.twitter.com/owcHxhoALJ — Лента.ру (@lentaruofficial) February 10, 2020

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Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты раскрыли "секреты" украинских колбас. В их состав часто входят куриные головы, кости и кожа, что показали результаты экспертизы.

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