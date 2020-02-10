В России ведущая взорвалась смехом из-за нищенских пособий льготникам: появилось видео

В России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат льготным категориям граждан.

Это произошло в студии пропагандистской программы "Вести. Камчатский край" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности приступ истерического смеха у женщины вызвал текст для начитки о выделении 1,5 тыс. рублей от правительства Российской Федерации для льготников на социальные нужды.

Ведущая рассмеялась из-за новости о льготах Скриншот видео

"Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно", – говорилось в сюжете.

Больше всего в этом фрагменте текста ведущую смутил тот факт, что на международный проезд из выделенной суммы предназначено менее 500 рублей.

"Вы слышали, я старалась! Хорошо, что я не в прямом эфире", – расхохоталась журналистка, не сдерживая эмоций примерно минуту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая новостей на одном из пророссийских каналов рассмеялась из-за собственного фейка. Она рассказывала о том, что украинские военнослужащие якобы слушают сепаратистское радио.

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