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10 февраля • обновлено в 18:41
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В России ведущая взорвалась смехом из-за нищенских пособий льготникам: появилось видео

27т
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В России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат льготным категориям граждан.

Это произошло в студии пропагандистской программы "Вести. Камчатский край" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности приступ истерического смеха у женщины вызвал текст для начитки о выделении 1,5 тыс. рублей от правительства Российской Федерации для льготников на социальные нужды.

Ведущая рассмеялась из-за новости о льготах

Ведущая рассмеялась из-за новости о льготах

Скриншот видео

"Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно", – говорилось в сюжете.

Больше всего в этом фрагменте текста ведущую смутил тот факт, что на международный проезд из выделенной суммы предназначено менее 500 рублей.

"Вы слышали, я старалась! Хорошо, что я не в прямом эфире", – расхохоталась журналистка, не сдерживая эмоций примерно минуту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая новостей на одном из пророссийских каналов рассмеялась из-за собственного фейка. Она рассказывала о том, что украинские военнослужащие якобы слушают сепаратистское радио.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Смешно
21
Интересно
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Сокол Николай
Сокол Николай
"Чему смеетесь? Над собою смеетесь!" Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор".
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Yn Kim
Yn Kim
в России все, смеются учитывая то что все бабушки и дедушки держат целые состояния не на счетах, а под подушкой и при этом клянчат льготы
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Конечно смешно, а еще смешнее, что у нас даже этих копеек не выделяют. Давайте поржем вместе.
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