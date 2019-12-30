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30 декабря • обновлено в 19:53
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В России взорвалась газовая АЗС: момент попал на видео

2.4т
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В Саткинском районе Челябинской области России произошел мощный взрыв на газовой АЗС, в результате которого пострадал один человек.

Видео ЧП опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается, что взрыв произошел в результате пожара.

"Пострадал один человек — его срочно госпитализировали", – указывается в комментарии.

В России взорвалась газовая АЗС: момент попал на видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря мощный взрыв и пожар произошел в одном из жилых домов в Полтавской области. В результате погибла женщина.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Россия Челябинск
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