В России взорвалась газовая АЗС: момент попал на видео

В Саткинском районе Челябинской области России произошел мощный взрыв на газовой АЗС, в результате которого пострадал один человек.

Видео ЧП опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается, что взрыв произошел в результате пожара.

"Пострадал один человек — его срочно госпитализировали", – указывается в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря мощный взрыв и пожар произошел в одном из жилых домов в Полтавской области. В результате погибла женщина.

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