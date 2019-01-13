В России вспыхнул НПЗ: все подробности ЧП

В воскресенье, 13 января, в Уфе (Россия) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Об этом сообщает "РИА Новости". Возгорание, которому присвоен второй ранг сложности, произошло на улице Ульяновых в Орджоникидзевском районе Уфы в 9.10 по местному времени.

Огонь впоследствии перекинулся на силовые кабели и технологическое оборудование. По предварительным данным, пострадавших нет.

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НПЗ в Уфе РИА ФАН

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение силовых кабелей под напряжением на площади 150 квадратных метров", – сообщил представитель МЧС Башкирии. На этом основании ЧП присвоили сначала третий ранг сложности, который вскоре был изменен на второй.

РИА ФАН

РИА ФАН

Отмечается, что в 10.00 по местному времени пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

В целом к тушению пожара привлекли 76 человек и 24 единицы техники. "В настоящее время специалисты рассматривают одну причину возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов", — сообщили в МЧС России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на полиолефиновом заводе "Карпатнафтохім".

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