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В России военные на учениях сожгли собственную технику. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости России
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  • ЧП произошло на слаживании "Каваказ-2020"

  • Машину пытались взять на буксир

  • На кадрах видно, что солдат охватила паника

На учениях Кавказ-2020 военные РФ сожгли свою технику

На учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.

Очевидно, что кадры были сняты на смартфон одним из очевидцев. Ими поделились на YouTube-канале "Украинского милитарного портала", а также обнародовал на Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пылающую машину пытались взять на буксир.
На учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли свою технику.

"Учения "Кавказ-2020". Вооруженные силы Вейшнории продолжают свои активные действия в тылу противника", – с юмором отметил защитник Украины.

Анатолий Штефан

Вейшнория – это вымышленная страна, которая, по легенде учений "Запад-2017", противостояла армиям РФ и Беларуси.

Напомним, на учениях в Астраханской области российские военные выстрелили противотанковой ракетой из ПЗРК "Конкурс" по собственному танку Т-90А на ходу. В итоге боевая машина серьезно пострадала.

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