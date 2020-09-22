В России военные на учениях сожгли собственную технику. Видео

На учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.

Очевидно, что кадры были сняты на смартфон одним из очевидцев. Ими поделились на YouTube-канале "Украинского милитарного портала", а также обнародовал на Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Учения "Кавказ-2020". Вооруженные силы Вейшнории продолжают свои активные действия в тылу противника", – с юмором отметил защитник Украины.

Вейшнория – это вымышленная страна, которая, по легенде учений "Запад-2017", противостояла армиям РФ и Беларуси.

Напомним, на учениях в Астраханской области российские военные выстрелили противотанковой ракетой из ПЗРК "Конкурс" по собственному танку Т-90А на ходу. В итоге боевая машина серьезно пострадала.

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