В России военные на учениях сожгли собственную технику. Видео

ЧП произошло на слаживании "Каваказ-2020"
Машину пытались взять на буксир
На кадрах видно, что солдат охватила паника
На учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.
Очевидно, что кадры были сняты на смартфон одним из очевидцев. Ими поделились на YouTube-канале "Украинского милитарного портала", а также обнародовал на Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Учения "Кавказ-2020". Вооруженные силы Вейшнории продолжают свои активные действия в тылу противника", – с юмором отметил защитник Украины.
Вейшнория – это вымышленная страна, которая, по легенде учений "Запад-2017", противостояла армиям РФ и Беларуси.
Напомним, на учениях в Астраханской области российские военные выстрелили противотанковой ракетой из ПЗРК "Конкурс" по собственному танку Т-90А на ходу. В итоге боевая машина серьезно пострадала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 августа во время военных учений на полигоне Ашулук в Астраханской области упала ракета российского ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Также в сети показали неудачные выстрелы российских ракет по целям на Международных армейских играх-2020.
При этом голос за кадром на видео каждый неудачный удар комментировал как прицельный.
А на конкурсе армейских игр "Чистое небо" российский солдат попытался выстрелить из ПЗРК "Игла", но снаряд не вышел из пускового контейнера и улетел вместе с комплексом.
Кроме того, в интернете обнародовали видео, как один из российских экипажей трижды промахнулся во время танкового биатлона.