В России внезапно заговорили об освобождении украинских моряков

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила о возможном освобождении пленных украинских моряков.
Как сообщает телеграмм-канал RT, омбудсмен считает это гуманной мерой.
"Было бы гуманно, если бы им была изменена мера пресечения", – отметила она.
Кроме того, Москалькова считает, что переговоры по обмену задержанными гражданами России и Украины – это "первые наметки" перезагрузки отношений двух государств.
"Это хороший знак, и если не гарантия, то первые намётки перезагрузки отношений", – добавила она.
Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, "хотя в целом эта проблема остается на повестке дня".
Пленные украинские моряки
Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова намерены обратиться к главам двух государств с просьбой о помиловании ряда осужденных.
Также Денисова и Москалькова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.
Напомним, что 12 июля на встрече советников лидеров "нормандськои четверки" достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.
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