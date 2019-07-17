В России внезапно заговорили об освобождении украинских моряков

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила о возможном освобождении пленных украинских моряков.

Как сообщает телеграмм-канал RT, омбудсмен считает это гуманной мерой.

"Было бы гуманно, если бы им была изменена мера пресечения", – отметила она.

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Кроме того, Москалькова считает, что переговоры по обмену задержанными гражданами России и Украины – это "первые наметки" перезагрузки отношений двух государств.

"Это хороший знак, и если не гарантия, то первые намётки перезагрузки отношений", – добавила она.

Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, "хотя в целом эта проблема остается на повестке дня".

Пленные украинские моряки

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова намерены обратиться к главам двух государств с просьбой о помиловании ряда осужденных.

Также Денисова и Москалькова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

Напомним, что 12 июля на встрече советников лидеров "нормандськои четверки" достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

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