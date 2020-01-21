В России в общежитии заживо сгорели 11 человек: фото и видео с места

В России в одноэтажном деревянном здании в Томской области в результате пожара погибли 11 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. Отмечается, что пожар произошел на территории местной пилорамы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В загоревшемся одноэтажном деревянном здании жили рабочие (там было общежитие). Площадь пожара составила 204 квадратных метра.

Пресс-служба МЧС РФ

На момент возгорания там находилось 12 человек, лишь один человек выжил. Предварительно, все погибшие — граждане Китая.

Пожарные тушили огонь около четырех часов, и уже после этого, при разборе завалов, обнаружили тела. Сейчас личности погибших устанавливаются.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сергиевом Посаде (Россия) в воскресенье, 12 января, вспыхнул пожар на крупном складе для хранения металла.

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