В России в небе сломался самолет: на борту 176 человек

В аэропорту Большое Савино города Пермь (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320.
Причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой. Об этом сообщил телеканал "РЕН ТВ".
На борту лайнера авиакомпании Red Wings находилось 176 пассажиров. Он вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург.
Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.
Аэропорт в России
kakdobratsya.com
Ранее OBOZREVATEL писал, что в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.
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