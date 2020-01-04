В России в небе сломался самолет: на борту 176 человек

В аэропорту Большое Савино города Пермь (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320.

Причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой. Об этом сообщил телеканал "РЕН ТВ".

На борту лайнера авиакомпании Red Wings находилось 176 пассажиров. Он вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург.

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Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.

Аэропорт в России kakdobratsya.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.

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