Главная Новости
4 января • обновлено в 09:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России в небе сломался самолет: на борту 176 человек

4.2т
Читать материал на украинском

В аэропорту Большое Савино города Пермь (Россия) совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320.

Причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой. Об этом сообщил телеканал "РЕН ТВ".

На борту лайнера авиакомпании Red Wings находилось 176 пассажиров. Он вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург.

Новости
Появилось видео момента крушения самолета Bek Air в Казахстане

Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.

Аэропорт в России

Аэропорт в России

kakdobratsya.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Пермь
Теги
авария самолет
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
5
Смешно
4
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот зрада-то у чубатых)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Не удалось окраинцам порадоваться смертям детей.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги