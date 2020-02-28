В сети распространили секретный документ о рейдах российских правоохранителей в столице страны Москве на граждан Китая в связи со вспышкой коронавируса.

О внеплановых мерах пишет Telegram-канал Life Shot (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В нашем распоряжении оказался очень интересный и даже "секретный" документ "Распоряжение: В целях реализации комплекса мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в г. Москве", – сказано в сообщении.

В России устроили тайный рейд на китайцев из-за коронавируса Российская газета

Привели также полный текст документа, в котором дали поручение – разыскать китайцев. По данным СМИ, 14 февраля его получили все начальники территориальных отделов МВД РФ, но до личного состава информацию доносили только в устной форме, вероятно, чтобы не было утечек.

"В чём заключается тайна? Походу, не всех пассажиров из Китая проверили должным образом, и их надо срочно найти. Два наших источника (в скорой и МВД) сообщают, что причиной проведения спецоперации могла стать "недоработка" служб в аэропорту "Шереметьево": в отношении пассажиров двух самолётов из Китая не предприняли необходимых мер по карантину", – говорится в сообщении.

Схема "отлова" китайцев в Москве

Отмечается, что одним из объектов, где провели рейд, стало общежитие со студентами из Китая. Сотрудникам ППС перед рейдом выдали медицинские маски, а во время его проведения они ни с кем не контактировали. Пишут, что идет "тотальный отлов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду.

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