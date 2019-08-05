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В России умер композитор Сергей Березин: чем он прославился

1.1т Читать материал на украинском

В России в понедельник, 5 августа, умер легендарный советский композитор, Народный артист РФ Сергей Березин.

Он основал вокально-инструментальный ансамбль "Пламя" и написал песни для множества известных исполнителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Среди самых известных работ Березина – лирика ВИА "Пламя: "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Осень", "Снег кружится".

Новости
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Сергей Березин

Сергей Березин

Tunnel.ru

Также композитор написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской, наиболее известными из которых стали "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "А быть могло совсем не так".

ВИА "Пламя"

ВИА "Пламя"

Tunnel.ru

Березин во время репетиции ВИА "Пламя"

Березин во время репетиции ВИА "Пламя"

РИА Новости

Песни Березина в разное время исполняли популярные артисты, среди которых: Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Ирина Уварова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Екатерина Семёнова, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Александр Серов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант, Народный артист Вилли Токарев.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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