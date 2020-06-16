В России топ-чиновник поддержал чиппирование людей по 'патенту' Гейтса

В России глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс намерен чипировать людей на планете. По его мнению чипирование возможно в РФ.

Об этом российский чиновник рассуждал в эфире радио "Говорит Москва". Фадеев рассказал о неком патенте Гейтса с тремя шестерками.

"Билл Гейтс говорит: вокруг вас много датчиков, встроенных в приборы. А давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в соответствии с этим патентом. У вас на экране появляется реклама, и камера следит: если ваши зрачки бегают правильным образом по этой рекламе, наверное, можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова. Или политический текст появляется, и датчики следят за тем, как вы читаете политический текст. Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счёт капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее", – говорил он.

По мнению Фадеева, чипирование возможно в России. При этом он опирался на некие исследования по развитию искусственного интеллекта.

"Информация, которая будет накапливаться в соответствии с законом о едином федеральном информационном регистре. Там десятки показателей о нас, каждому из нас будет присвоен цифровой номер. Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что миллионы датчиков, камер будут нас окружать. Скандальная тема чипирования. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский режиссер Никита Михалков считает, что Билл Гейтс намерен чипировать всех людей планеты.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему в Украине началась истерия из-за "чипирования" и при чем тут Билл Гейтс.