В России священники на джипах окропили улицы святой водой от COVID-19

В российской столице Москве священники на джипах окропили город святой водой в целях борьбы с коронавирусом.

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При этом служители церкви ехали улицами, нарушая правила дорожного движения. Видео опубликовал Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как по дороге проезжают два джипа. На первом установлены икона и крест, а во втором едет священник – высунувшись через люк автомобиля как сообщает канал, BMW X5.

t.me/pdmnews

"Священники на джипах освящают Ленинский проспект в Москве. Видео снято в Обручевском районе города. Машины проезжают на красный свет мимо строящейся станции метро "Улица Новаторов", – говориться в подписи к ролику.

В сети подчеркнули, что священник кропит улицу святой водой, видимо, в качестве меры борьбы с коронавирусом.

t.me/pdmnews

t.me/pdmnews

t.me/pdmnews

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой совершили "воздушный крестный ход" против коронавируса на вертолете.

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