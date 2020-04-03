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3 апреля • обновлено в 09:14
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В России священники на джипах окропили улицы святой водой от COVID-19

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В российской столице Москве священники на джипах окропили город святой водой в целях борьбы с коронавирусом.

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При этом служители церкви ехали улицами, нарушая правила дорожного движения. Видео опубликовал Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как по дороге проезжают два джипа. На первом установлены икона и крест, а во втором едет священник – высунувшись через люк автомобиля как сообщает канал, BMW X5.

В России священники на джипах окропили улицы святой водой от COVID-19

t.me/pdmnews

"Священники на джипах освящают Ленинский проспект в Москве. Видео снято в Обручевском районе города. Машины проезжают на красный свет мимо строящейся станции метро "Улица Новаторов", – говориться в подписи к ролику.

В сети подчеркнули, что священник кропит улицу святой водой, видимо, в качестве меры борьбы с коронавирусом.

В России священники на джипах окропили улицы святой водой от COVID-19

t.me/pdmnews

В России священники на джипах окропили улицы святой водой от COVID-19

t.me/pdmnews

В России священники на джипах окропили улицы святой водой от COVID-19

t.me/pdmnews

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой совершили "воздушный крестный ход" против коронавируса на вертолете.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
Теги
Новости России церковь
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
РПЦ это посмешище для религии. Опиум для ватанов
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